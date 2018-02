L'onada de fred siberià ja ha arribat a Catalunya. De moment, el temporal s'ha notat principalment a les terres de l'Ebre i a Tarragona, així com a zones del prelitoral i a la ciutat de Barcelona amb petites precipitacions de neu que s'han emportat el focus mediàtic. El plat fort s'espera a partir de la tarda d'aquest dimarts, quan la pertorbació atlàntica pujarà cap al nord i agafarà amb força el centre del país.



Pel final de la jornada, s'espera que Catalunya quedi coberta de blanc amb les temperatures més baixes al final del dia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de neu a totes les comarques. De moment, les primeres afectacions s'han notat a la carretera i a les escoles catalanes. Fins ara, no s'han registrat incidents greus provocats pel temporal, però les autoritats han volgut curar-se en salut amb mesures preventives davant el que s'espera que sigui una de les nevades més importants de les darreres dècades.



Aquest temporal arriba dos mesos després del terrabastall polític provocat pel col·lapse a l'autopista AP-6 de Madrid durant una forta nevada que va esquitxar al director de la DGT, Gregorio Serrano. Catalunya també va viure una forta nevada la primera setmana de 2018, que va deixar sense llum a nombrosos establiments dels Pirineus i va aïllar a un grup de menors a una casa de colònies durant cinc dies.

ESCOLES I SERVEI SANITARI, AFECTATS

Més de 4.300 alumnes no han pogut anar a classe pel tancament de l'escola o perquè s'han suspès les rutes de transport escolar. La Universitat de Vic i la Universitat Autònoma de Barcelona també han tancat a partir de les sis de la tarda, i la Universitat de Girona ja ha anunciat que dimecres no faran classes.



L'augment del temporal previst per les properes hores ja ha fet cancel·lar el transport escolar per dimecres. Ho ha avançat el director de Protecció Civil, Joan Delort, reunit des de les dues del migdia amb un consell assessor al Departament d'Interior. Tot i que les escoles romandran obertes per a aquelles famílies que s'hi puguin acostar a peu, es preveu una jornada lectiva anormal per les afectacions que es preveuen a les carreteres. Delort ha demanat a pares i mares no substituir el transport escolar pel privat.



Els centres de salut també posen en marxa un pla per reprogramar cites concertades per dimecres. Protecció Civil ha comunicat que es reforçarà el telèfon d'informació 061 per atendre dubtes. Els serveis d'emergència funcionaran amb normalitat durant tota la jornada.

CAMIONS FORA DE LES CARRETERES



A partir de les quatre de la tarda, els camions de més de set tones no poden circular per les carreteres catalanes. És la primera vegada que s'aplica aquesta restricció a tot Catalunya sense condicions. Joan Delort també ha recomanat que s'evitin els desplaçaments en cotxe que no siguin estrictament necessaris i que s'opti pel transport públic.



Les previsions climatològiques indiquen que el plat fort està per arribar. Aquesta tarda, el temporal agafarà força a mesura que es desplaci cap al centre del país: es preveu que la neu arribi de manera generalitzada a tot el territori i a cota zero. Les comarques gironines no ho notaran fins dimecres al matí, quan començaran les 24 hores més fredes del temporal.