El ministeri agrupa els presos a Valdemoro abans de traslladar-los a Catalunya

Institucions Penitenciàries ha ordenat aquest dilluns a la tarda que l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, siguin agrupats a la presó de Valdemoro (Madrid III), el centre de trànsit i conduccions en l'àmbit estatal, segons ha informat TVE. Aquest és un pas previ al seu trasllat a Catalunya, que Institucions Penitenciàries ha autoritzat "a partir d'aquesta tarda", segons ha informat el Ministeri de l'Interior, en un comunicat. El departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska no ha volgut donar més detalls concrets sobre el trasllats -entre d'altres, l'hora del mateix- per motius de seguretat.



Fonts penitenciàries no oficials han explicat aquest dilluns a la tarda que el protocol ordinari de trasllats, com l'aplicat en aquest cas, preveu que els presos siguin agrupats a la presó de Valdemoro i que, en el cas de conduccions a Catalunya, facin escala a la presó saragossana de Zuera.



El previsible és que la Guàrdia Civil separi a homes i dones i que els furgons surtin des del centre penitenciari madrileny a primera hora del dimarts, tot i que la decisió depèn de les places disponibles i dels criteris fixats per l'Institut Armat. Fins ara, els presos polítics catalans estaven a les presons de Soto del Real, Estremera i Alcalá-Meco, tots ells en presó provisional per presumptes delictes -entre els quals, el de rebel·lió- relacionats amb el procés independentista que va culminar e la declaració simbòlica d'independència del 27 d'octubre.

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van ingressar a la presó el 17 d'octubre, per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Els exconsellers van ser empresonats per primer cop el 3 de novembre, per ordre del jutge del Suprem Pablo Llarena, i van sortir en llibertat provisional un mes després, just abans de començar la campanya electoral del 21D. Llarena els va tornar a empresonar el 23 de març. Forcadell va passar una nit a la presó el 17 d'octubre, i va ser empresonada de nou el 23 de març. Junqueras roman a la presó des del 17 d'octubre



Segons Interior, el trasllat a presons catalanes "es produirà un cop, en aquests sis casos, s'han emplenat els tràmits preceptius per a aquest tipus de trasllats". D'aquesta manera, els sis primers encausats ingressaran "previsiblement entre dimecres i dijous a centres penitenciaris dependents dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya". Quan tinguin contestació del Suprem, es preveu que siguin traslladats igualment a centres penitenciaris catalans els exconsellers Joaquim Forn -a la presó des del 17 d'octubre-, Jordi Turull i Josep Rull, alliberats i tornats a empresonar en les mateixes dates que Romeva i Bassa.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, de qui depèn la gestió dels centres penitenciaris a Catalunya, ha rebut aquest dilluns la comunicació oficial del trasllat per part del Govern central i les destinacions són els que l'administració penitenciària ha considerat més adequats, han informat a Europa Press fonts penitenciàries catalanes.



Aquestes fonts han precisat que els polítics homes ingressaran a la presó de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), mentre que Forcadell i Bassa aniran a la presó de Puig de les Basses, a Figueres.