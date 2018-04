Si no se conoce la magnitud real de un problema, es complicado proponer soluciones efectivas. Bajo esa premisa, Amnistía Internacional está lanzando varias iniciativas para tratar de atajar el problema del acoso público en la plataforma Twitter. Un reciente informe de la ONG, publicado justo cuando la compañía cumplía 12 años, denunciaba cómo las mujeres son un blanco preferente de abuso en Twitter.

Amnistía afirma que “el derecho de las mujeres a expresarse libremente es silenciado rutinariamente por el abuso tóxico en la plataforma”, un acoso que, además, “se agrava para las mujeres pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas, para las mujeres con discapacidad, o para mujeres lesbianas, trans y bisexuales y, en general, personas que no se ajustan a las normas de género de hombres y mujeres”.

A juicio de esta organización, “Twitter no está haciendo lo suficiente para controlar este abuso”, dado que, para empezar, no informan del número de denuncias de abuso contra las mujeres en su plataforma ni indica cómo responde a esas denuncias.

Por eso, Amnistía ha creado la ‘Patrulla Troll’, un llamamiento a los usuarios para que denuncien abusos y casos de acoso en esta red social bajo el hashtag #ToxicTwitter. Así, la ONG hace un llamamiento a los usuarios en busca de voluntarios “para encontrar y analizar tuits potencialmente abusivos dirigidos a mujeres periodistas, activistas y políticas”, de modo que puedan encontrarse patrones en los tuits tóxicos y crear un algoritmo para detectar automáticamente esos mensajes dañinos.

Decálogo para Jack Dorsey

Asimismo, la ONG ha reaccionado al llamamiento del fundador de la popular red social Twitter, Jack Dorsey, que se comprometía hace poco a “apoyar a las mujeres de todo el mundo para conseguir que se escuchen sus voces” -así como a, y publica una completa lista sobre lo que Twitter debería saber para abordar el problema del acoso en la red social, escrita por la investigadora de la ONG Azmina Dhrodia.

Según esa lista, la ONG alerta a la compañía de que los abusos en Twitter pueden ser “terroríficos” y hacen que las mujeres puedan sentir miedo por su integridad física. Además, muchos de los ataques registrados contra las mujeres se refieren a facetas muy concretas de su identidad, con componentes racistas, LGBTI fóbicos o por causa de una discapacidad.

Otro objetivo preferente de los ataques son aquellas mujeres que pertenecen a la esfera pública –celebridades- o que simplemente “hacen oir su voz” –periodistas, columnistas, escritoras, cineastas, etc-, y dada la magnitud de ciertos ataques existe el riesgo de autocensura. Amnistía Internacional se queja de que “Twitter parece no interpretar de manera coherente de sus normas e incluso llega a no dar ninguna respuesta a los insultos”.

Pese a todo, la ONG valora la fuerza potencialmente organizativa de Twitter. “Las mujeres quieren esta en Twitter”, afirma, y al mismo tiempo pide a la compañía que actúe “ya” y que desarrolle medidas concretas y urgentes para “ser fiel a sus valores”.

El pasado mes de octubre, el propio Dorsey reaccionaba a una campaña de boicot contra la red social bajo la denominación de #WomenBoycottTwitter, cuando algunos usuarios protestaron por la decisión de la compañía de suspender la cuenta de la actriz Rose McGowan, la cual acusaba desde su perfil al productor de cine Harvey Weinstein de haberla agredido sexualmente. La compañía alegó entonces que uno de los tuits de McGrowan era “inapropiado” al incluir un número de teléfono privado. El fundador de Twitter prometía mejorar las herramientas de Twitter contra el acoso. Otra vez.