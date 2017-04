Princesas, sapos, besos, madrastras, brujas, héroes, hadas madrinas, pócimas, maleficios, banquetes con perdices... ¿Quién no podría hacer un cuento 'infantil' usando estos elementos? Y lo más curioso es que probablemente todas las historias se parecerían mucho entre sí.

Sobre todo en lo que se refiere al rol que cumple cada uno de los personajes. Ellas princesas, rosas, frágiles, desprotegidas, guapas... Ellos salvadores, fuertes, príncipes (aunque temporalmente hayan sido rebajados a la categoría de batracio por la acción de una mujer rencorosa). Ellas, ellos. Buenos, malos. Ricos, pobres. Fuertes, débiles.

Tradicionalmente los cuentos infantiles han sido poco dados a las medias tintas, a los matices, a tener en cuenta al diferente, a mostrar roles diversos, a integrar, a pesar de que nuestro entendimiento del mundo, la manera en que entendemos lo que nos rodea, la percepción de nosotros mismos y el lugar que ocupmos en él, se fija durante los primeros años de vida.

Afortunadamente en los últimos años muchos autores y editoriales se han dado a la tarea de contar historias diferentes, desmitificadoras de roles, inclusivas y cercanas. Cuentos que permiten a los niños entenderse a sí mismos y a los demás de una manera más integradora.

Con motivo de la celebración del día del libro, desde Público queremos compartir 15 de estos cuentos que tratan sobre la diversidad sexual, el feminismo, las habilidades diferentes o la inmigración. Son sólo un botón de muestra. Por eso invitamos a nuestros lectores a compartir sus cuentos favoritos en redes sociales usando el hashtag #LibrosParalaIgualdad.

Las princesas también se tiran pedos

Es posible que una princesa se tire pedos? Es la pregunta que Laura le hace a su padre tras volver del colegio. Un compañero había afirmado en clase que Cenicienta se tiraba pedos. Sin embargo, incrédula, Laura le hace esa pregunta a su pader y, para su sorpresa, este saca de la biblioteca "El libro secreto de las princesas" en el que se documenta la verdadera historia de éstas y afrima que, sí, ellas también se tiran pedos.

En esta historia divertida, entrañable Ilan Brenman desmitifica el rol de las princesas y promueve las preguntas que pocos nos hacemos cuando somos niños, promoviendo la imaginación y permitiendo tanto a los menores como a los adultos profundizar en el arte de preguntarse sobre las cosas e imaginar que no siempre son como nos las imaginamos o nos las cuentan.

Rosa caramelo

Margarita es la única de las elefantas cuya piel no es rosa. En un mundo en el que elefantes y elefantas son educadas de forma distinta, ellas comen flores que tienen gusto raro, viven dentro de un cercado y tienen adornos rosas. Todo para conseguir ese tono de piel rosáceo que les permitirá casarse con un buen elefante. Mientras tanto, ellos viven libres, se duchan en el río, comen lo que quieren y duermen bajo los árboles. Margarita, es la excepción. No come flores, su piel es gris y, ante la frustración de sus padres, consigue escapar del cerco y vivir como una elefanta libre, igual que sus compañeros varones y muestra el camino al resto de elefantas.

Con colores vivos y dibujos atractivos, Adela Turín propone una visión crítica que permite analizar los estereotipos sexistas y reflexionar con niños y niñas sobre la diferencia en los juegos, la forma de vestir o el lugar en el que cada uno habita.

¡En familia!, Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la exmujer del padre y otros parientes

En familia

Se ven reflejados los niños en las familias de los cuentos? Probablemente no. En este libro, cuyo subtítulo es de por sí bien explicativo, la escritora Alexandra Maixiener y la ilustradora Anke Kuhl, explican de forma amena y divertida lo que ven los niños en la sociedad: padres separados, viudos, divorciados, homosexuales, hijos, hermanos, hermanastros, niños adoptados, los que viven en parejas mixtas, húerfanos o las familias que no tienen hijos.

Todo cabe. Todo aquello que conforma la vida cotidiana de niños y mayores y con lo que tienen que aprender a convivir. Ganador del premio de literatura alemana de no ficción en 2011, el cuento no sólo refleja los distintos tipos de familia, sino que refleja también las distintas formas de llamarse, lo que comen, el ruido que hacen... para llegar a una conclusión: no importa como sea la familia. Lo realmente importante es sentirse queridos.

Bienvenido a la familia

Es un libro original que permite entender a los niños y niñas las diferentes maneras en las que un bebé puede llegar a una familia. Es interesante para leer a los pequeños que empiezan a tener inquietudes y preguntas sobre su llegada a la familia: “cuando pasó esto ¿yo dónde estaba?, ¿cómo llegué? o ¿de dónde salí?.

Explora las diferentes maneras en que un bebé o un niño pueden llegar a una familia: parto natural, adopción, familia de acogida, así como los distintos tipos de familia; monoparentales, padres del mismo sexo, etcétera. Su mensaje es que cada familia es diferente y cada familia es igualmente válida y especial, no importa cómo o cuándo llegan a la familia.

El caso de Lorenzo.

El libro cuenta la historia de Lorenza, un niño diferente, distinto a los demás, que está atado a un cazo rojo al que vive atado a que se ve obligado a arrastrar permanentemente.

El cazo de Lorenzo

El cazo se atasca, lo retrasa y le representa un reto que impide a Lorenzo realizar algunas tareas y llevar una vida 'normal'. El cazo le pone dificultades y retos en su vida que poco a poco aprende a superar gracias a la ayuda de algunas personas.

Lo interesante de este libro la idea que desprende de que las personas diferentes o con ciertas discapacidades (representada en este caso por el cazo) no tienen porqué querer deshacerse de ellas o verlas como un estorbo. Lo que necesitan es saber llevarlas y vivir con ellas. Esta metáfora queda clara cuando, con la ayuda de otros, Lorenzo consigue una mochila en la que lleva su cazo sin que esté arrastrándose y enredándose en todos lados.

El libro, escrito por Isabelle Carrier, está escrito con palabras tiernas e imágenes sencillas y divertidas que conmueve al lector independientemente de la edad.

El dragón Zog

En este cuento los dragones son buenos, las princesas prefieren ser doctoras y a los príncipes no les va lo de luchar, sino que prefieren ser enfermeros y tiene final feliz. Los protagonistas alcanzan sus sueños, pero por el camino tienen que demostrar que lo que conocen, aquello que creían ya establecido puede romperse y permitir a cada cual conseguir su sueño.

El protagosista de esta historia es un dragón llamado Zog, que está en una escuela y le gustaría ser el mejor en muchas cosas, pero al que no le gusta nada eso de tener que raptar pricesas.

El libro de Julia Donaldson y Axel Scheffler, es apto para niños desde 3 años por la facilidad y sencillez de sus textos e ideal para aquellos que están ya metidos en la aventura de empezar a leer solos.

Mercedes quiere ser bombera.

Es un cuento para niños que deben leer los adultos. Se aprende a ser mujeres, al igual que se aprende a ser hombres, a ser iguales y a ser diferentes. Un día en clase, la profesora pregunta a los alumnos qué quieren ser de mayores. Todo transcurre de forma tranquila hasta que Mercedes dice que ella quiere ser bombera. Su compañero Jaime le responde que no puede ser.

Mercedes quiere ser bombera

¿Por qué? Porque no hay mujeres bomberas. Entonces empieza un debate en clase, en donde todos exponen sus ideas. Unos están de acuerdo con Jaime. Otros no. Hablan de lo que hacen los hombre y lo que hacen las mujeres. Mercedes está convencida que lo será y que intentará conseguir sus sueños por todos los medios.

Enseñamos y aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, a ser iguales y a ser diferentes al tiempo que transmitimos y configuramos nuestras filias y nuestras fobias. La igualdad entre los géneros no es sólo una postura ética y cívica, sino una imperiosa necesidad en nuestras vidas y nuestras sociedades, es una exigencia humana. El libro está escrito por Beatriz Moncó e ilustrado por Mabel Pierola.

Está bien ser diferente

Todo un clásico, este libro colorido, con ilustraciones llamativas y poco texto, nos lleva a través de distintas posibilidades de familia, amigos, relaciones, colores, razas y situaciones que cualquier niño puede encontrar en la vida. Está bien llegar el último. Está bien ser adoptado. Está bien sentir vergüenza. Para concluir con: Está bien ser diferente. tu eres especial e importante sólo por ser tú.

El libro está escrito por Todd Parr, un ilustrador de San Francisco al que le gusta tratar temas de manera inteligente para que llegue a los niños, evitando establecer lo que se considera como 'normal' por regla general.

La peluca de Luca

¿Quién decide que una peluca es de niño o de niña? ¿Por qué debería quitármela si o hago daño a nadie? ¿Qué hay de malo parecer una chica? Estas son algunas de las preguntas que se hace Luca en el libro. Y es que Luca es un tipo especial.

Con sólo cuatro años se a super héroes y princesas para defender su peluca azul. Pero sobre todo se atreve a cuestionar las normas que otros le construyen y enfrentarse a ellas.

Es una obra colectiva de un grupo de personas que comparten el objetivo de ser libres y coherentes con sus valores: la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad y la libertad de todas las personas para elegir como ser, como sentir y a quién amar.​

Eloísa y los bichos

Eloísa y los bichos relato emotivo y sincero que nos invita a reflexionar el echo de ser extranjero o inmigrante que está obligado a adaptarse a una ciudad, un país y una cultura diferente a la suya. Al mismo tiempo reflexiona sobre las vivencias y las personas que se han dejado atrás.

Es una historia en la que esta niña, la única con forma humana en un mundo de extraños (todos bichos) tiene que comenzar su vida de nuevo, después de haber dejado atrás todo lo que conocía. Lo interesante es que no es ella el bicho raro, sino el ambiente que la rodea en su nuevo lugar de acogida y cómo transita el camino de ir acostumbrándose y adaptándose a ese nuevo entorno. Se trata de un mundo imaginario, pero al mismo tiempo muy real, en el que esta niña nos enseñará la importancia de no perder las raíces, pero al mismo tiempo la necesidad de adaptarnos a lo nuevo y lo diferente que al final nos enriquecerá.

