La Generalitat abre expediente a Gas Natural por el corte de luz en Reus

BARCELONA.— La Generalitat ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural por no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro de luz a la mujer de 81 años que falleció la semana pasada a causa de un incendio por una vela en su casa.



El secretario de Empresa de la Generalitat, Joan Aregio, ha anunciado la apertura de este expediente durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que ha tenido lugar este miércoles en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).







Tras analizar la información presentada por Gas Natural, la Generalitat ha considerado que la empresa no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte a la anciana, por lo que ha decidido abrir un expediente por un "corte indebido".



"Lo que pasó es muy grave, es gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica, se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda", ha manifestado Aregio.



El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural.



Aregio ha explicado que "se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales".

Protocolos

El secretario de Empresa ha defendido que la ley es "muy clara" y que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que, incluso, han sido recurridos ante los tribunales por Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica.



"El 22 de diciembre de 2015, Gas Natural hizo una consulta por escrito a la Agencia Catalana de Consumo sobre cosas concretas de estos protocolos, o sea, que los primeros en darles validez fueron ellos", ha afirmado Aregio.



Sin embargo, Gas Natural defendió tras el incendio de Reus que el protocolo de informar a los servicios sociales antes de un corte al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo.



Además, este miércoles ha trascendido que, en la reunión de este junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.



En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio ha anunciado que el gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo "prudencial y lógico" no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla.