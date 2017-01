Nueve millones de españoles soportan niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS

MADRID.- El ruido es "una amenaza infravalorada", según la Organización Mundial de la Salud (OMS): convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición.



En España cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los 65 decibelios (dB) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el horario diurno, según el último Informe de Ruido y Salud DKV-GAES.



La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que causa más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios.

Expuestos a niveles de ruido superiores a lo recomendado por la OMS



La recomendación de la OMS es no superar el tope de 65 decibelios de ruido durante el día y los 55 decibelios durante la noche. Una recomendación que no siempre se cumple. De hecho, el 20 por ciento de la población europea está expuesto a los niveles recomendados para el día y un 30 por ciento durante la noche, según la OMS.



En España estos niveles tampoco se cumplen en todos los casos, aunque es difícil comparar el grado de incumplimiento ya que, aunque existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a medir y proponer soluciones para el ruido, en España los mapas estratégicos de ruido no son elaborados por un único organismo que realice las mismas mediciones en distintos lugares sino que la responsabilidad de hacerlos cae en una amplia variedad de administraciones.



Así, cada ayuntamiento es responsable de medir el ruido en su municipio, mientras que el Ministerio de Fomento lo hace para la Red de carreteras del Estado y para los grandes ejes ferroviarios, las comunidades autónomas y diputaciones para la red secundaria de carreteras y ferrocariles.

Mapa del ruido de Getafe / EUROPA PRESS

Vigo encabeza las ciudades más ruidosas de España



De acuerdo a la última comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la Comisión Europea, correspondiente a marzo de 2016, el concello de Vigo es, proporcionalmente, la aglomeraciones urbana de más de 100.000 habitantes más ruidosa de España.



El 53,6% de la población está expuesto a un nivel de ruido superior a lo recomendado por la OMS para el día y el 71% a lo recomendado por la noche. La gran mayoría de ese ruido en Vigo proviene del tráfico rodado, hasta el punto de representar el 85,67% de población expuesta a niveles superiores de 55 decibelios, según la última actualización de su mapa del ruido.



Le siguen en el ranking de aglomeraciones 'ruidosas' durante el día las comarcas de Gironés y Barcelona, Logroño, Castellón de la Plana, A Coruña y Getafe. De noche, vuelven a destacar las mismas aglomeraciones y además se cuela en el segundo puesto del ranking Algeciras.



En el caso de Madrid, destaca la diferencia entre la población afectada por ruidos durante el día y la noche. Durante el día sólo un 4% de población supera el límite de 65 decibelios, por la noche el ruido en la capital se dispara y el porcentaje por encima del tope recomendado por la OMS sube hasta el 14,7%.

Mapa del ruido Vigo/ EUROPA PRESS

La Ley del Ruido



La Ley del Ruido, aprobada en 2003, define unos objetivos de calidad acústica para toda España, establece la obligación de realizar planes de acción para combatir el ruido y define incumplimientos de manera genérica, aunque en último término son los ayuntamientos los encargados de fijar la cuantía de multas para esas infracciones mediante ordenanzas, ya que tienen la potestad sancionadora para imponerlas.

Así, por ejemplo, la ordenanza de Madrid sobre ruido de 2011 establece sanciones de entre 90 y 600 euros para aquellos conductores y motoristas que superen con sus vehículos los niveles máximos permitidos de decibelios.



Gritar en la calle, realizar obras ruidosas en casa fuera del horario permitido o incluso tocar tambores en la calle sin permiso son otras actividades castigadas con multas. El volumen de música que puede generar un local nocturno o el ruido que se puede realizar en las inmediaciones de un hospital también están regulados.



Pero las ciudades no son los únicos puntos que soportan elevados niveles de ruido. Las carreteras que cruzan de punta a punta la geografía española son un importante foco de ruido que afecta a los habitantes que viven cerca.

Las carreteras, otra fuente de ruido



De los analizados por el Ministerio de Fomento, el tramo de la CV-763 entre el kilómetro 0 y el 5 es proporcionalmente el más ruidoso con un promedio de nueve personas por metro de carretera afectadas por volúmenes de ruido superiores a lo recomendado por la OMS durante el día.

La mayoría de tramos de carretera que encabezan el ranking de ruido son vías secundarias que atraviesan núcleos de población, mientras que las autovías, en general más aisladas, ocupan puestos mucho menores.

Las carreteras más ruidosas durante el día/ EUROPA PRESS

El ruido de los aeropuertos

En cuanto a los aeropuertos, el ranking se ve afectado por el tráfico de vuelos. En el primer puesto aparece el Aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Aunque si se tiene en cuenta los niveles de ruido recomendados para la nocheel primer lugar pasa a ocuparlo el Aeropuerto de Ibiza.