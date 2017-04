¡A por una nueva semana, tremendings!

Me voy a trabajar. pic.twitter.com/MnrxYcM2XH



Ánimo para los que habéis tenido que madrugar

He madrugado tanto que no estaban puestos ni los hashtags del lunes.



Aunque algunos ya estarán de vacaciones

-Si eres ateo, ¿por qué no vas a trabajar en Semana Santa? -Porque ateo no es sinónimo de imbécil.



Que ya se acerca la Semana Santa



Así que recuerda: si sales con el coche, ten cuidado

Haz como Fernando Alonso, sé prudente y no corras.



Vamos con las noticias de este lunes



Hoy, paradójicamente, se habla mucho de Satanás



Y es que al presidente de la asociación ultra de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, le ha llamado esta mañana

🎶 Don Diablo se ha escapado Tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por si... 🎶 pic.twitter.com/z4BnShsBiW

-Hoy me ha llamado Satanás. -¡Que soy Copérnico!!! pic.twitter.com/GunR91JxJW



Y por lo visto desde un Nokia



¿Tendrá Satanás llamadas gratis?

Como Satanás no haya activado la tarifa roaming infierno le va a salir por un pico llamar a todos los meapilas.



Ahora que se sabe que tiene móvil, estará colapsado

— Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 10 de abril de 2017

— Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 10 de abril de 2017



El caso es que el presidente de Hazte Oír se ha asustado y ha pedido una bendición por su familia



Pero... ¿qué querrá hablar con Arsuaga?

— No Abras Paz (@noabraspaz) 10 de abril de 2017

Cuando #Satanás no tiene nada que hacer y no quedan moscas que matar, llama por teléfono a casa de @iarsuaga de madrugada para extorsión.

A mi no me extraña nada que Satanás esté aterrorizado con HazteOír. Cualquier día le quitan el puesto.

ÚLTIMA HORA: María Dolores de Cospedal acaba de anunciar que Satanás no forma parte del PP desde 2010.

¿Satanás tiene pene o vulva? Eso no lo pone en el autobús y estoy hecho un lío.



Mira que no cogerle el teléfono a Satanás, Arsuaga...

A mí me llama Satanás por teléfono y le atiendo al primer timbrazo. Por si acaso, que no es alguien que me apetezca tener con rencor.

— Manel Loureiro (@Manel_Loureiro) 10 de abril de 2017