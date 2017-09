Es lo que pasa en internet cuando te lanzas a criticar algo aportando datos falsos o no predicando con el ejemplo, que se te puede volver en contra. Eso mismo le ha pasado al Partido Popular hoy en Twitter.

La cuenta oficial del partido conservador creaba este martes un hilo para “desmontar las #MentirasIndependentistas”. Poco tiempo ha tardado en aparecer el hilo en respuesta, de la plataforma ’Súmate’, con las #MentirasPopulares.

Además de ese hilo, otros tuiteros han dejado en evidencia los datos del PP, como ofrecer una encuesta realizada en toda España como si fuera en Catalunya:

O como atreverse a hablar de corrupción con la que le está cayendo desde hace años al partido de Rajoy.

O como volver a sacar Venezuela y ETA...

Otras reacciones en la red:

El rescate bancario no va a costar un euro a los contribuyentes. #MentirasIndependentistas

#MentirasIndependentistas como por ejemplo... "No sé , no me consta, son casos aislados " y así sucesivamente. De nada #Besis

— Jordi *! (@Jordivll) 19 de septiembre de 2017