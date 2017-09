Seguro que Bednarz, un tuitero londinense, no esperaba lo que desencadenaría su desafío. El británico retó en su cuenta de Twitter a dos museos de Londres (Science Museum y Natural History Museum) a que expusieran sus antigüedades y entraran en un duelo personal.

Ambas entidades no lo dudaron ni un segundo y comenzaron una batalla en Twitter que duraría alrededor de treinta horas. El primero en responder fue el Natural History Museum.

We have dinosaurs. No contest. — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de septiembre de 2017

"Nosotros tenemos dinosaurios. No hay duda"

"Londres está lleno de fósiles, pero nosotros tenemos robots, un Spitfire y venenos antiguos"

We have robot dinosaurs, Pterodactyls and the most venomous creatures on Earth. Plus volcanoes and earthquakes ... And vampire fish. pic.twitter.com/H2dNv0wgQr — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de septiembre de 2017

"Nosotros contamos con robots dinosaurios, Pterodactylus y las criaturas más venenosas de la Tierra. Además de volcanes y... un pez vampiro"

Pero el debate dejó de centrarse en las criaturas extrañas e históricas.

We see your cockroach and... whack it with a welly pic.twitter.com/ITEPuplGHK — Science Museum (@sciencemuseum) 13 de septiembre de 2017

There is never just one cockroach. And we quietly melt your plastics with our lava. pic.twitter.com/DaaJc5V5lJ — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de septiembre de 2017

"Nunca se trata sólo de una cucaracha. Y nosotros derretimos vuestros plásticos con nuestra lava"

"Nosotros (esperamos) luchar contra vuestra lava con nuestras máquinas anti-incendios"

Pero el debate no finaliza aquí: puedes continuar la conversación en este enlace. Los tuiteros siguieron con expectación el hilo de los museos londinenses.

