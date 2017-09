“La Audiencia de Barcelona absuelve a dos agentes al no poder identificar con claridad qué antidisturbios golpeó a un joven”. “Archivada la causa sobre el pelotazo de goma que dejó a un joven tuerto en el 22M al no poder identificar al agente que disparó”. Son dos noticias al azar, pero bastantante habituales. Y es que no es extraño ver a agentes antidisturbios desempeñando su trabajo sin ningún tipo de identificación visible.

Pero es que aún es peor, cuando los agentes sí llevan número, éste parece estar diseñado con el objeto de que no sea visible. ¿Cómo? Lo que están leyendo.

El cineasta y activista Stéphane M. Grueso, más conocido en las redes por su seudónimo @Fanetin, ha publicado un hilo en Twitter en el que analiza el tipo de letra utilizado por la Policía para sus números de identificación.

Fanetin, también colaborador en el programa Carne Cruda y miembro de la Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI), demuestra con fotos, cómo la tipografía utilizada complica sobremanera diferenciar unos caracteres de otros. Distinguir entre una ’S’ y un ‘5’ es una tarea poco menos que imposible. Lo mismo sucede con la ‘O’ la ‘D’ y la ‘Q’. En el caso del número ‘0’ y la ‘O’, ya es totalmente imposible, dado que son exactamente iguales.

Ensayo gráfico sobre el tipo de letra escogido por la policía para sus números de identificación. Aquí con una ARIAL ¿Cuál se lee mejor? ⬇️ pic.twitter.com/rnFzFBuMNA — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

Aquí la comparo con la célebre COMIC SANS, y sor-preee-saaa... Se sigue leyendo mucho mejor. No es difícil darse cuenta de que ⬇️ pic.twitter.com/ZuUj1JwyZy — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

el tipo de letra escogido es especialmente ILEGIBLE. Se confunden letras y números. Es imposible diferenciar una S de un 2 o un 3. Y esto ⬇️ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

evidentemente no es algo casual. Está pensado para continuar con la impunidad de los pocos funcionarios que cometen mala práxis o delitos ⬇️ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

Muchas veces sucede que un juez observa acciones que pueden ser delito en imágenes de policías, peeeeroooo, no se sabe quién es el ⬇️ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

agente en cuestión. No se puede identificar, y la cosa acaba en nada. Se archiva. Estos números están destinados a continuar con ello. ⬇️ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

BOLA EXTRA: el tipo de letra usado por la policía para que los ciudadanos podamos leer sus identificaciones es TERMINATOR REAL. En serio. ⬇️ pic.twitter.com/5TmOcpMjLp — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

Intenta diferenciar una 'S' de un '5'. O una 'O' de la 'D' o de la 'Q'. Esto, amigos, no es casual. Promueve la impunidad. No puede ser. ???? pic.twitter.com/benVJdruaM — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

Por cierto, el número 0 es EXACTAMENTE IGUAL que la letra O. Imagino que uno de los dos no lo usarán, ¿no? Voy a preguntar a @interiorgob pic.twitter.com/P2TyANiJQf — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017

Se supone q la tipografía en este caso está escogida para facilitar al ciudadano tomar nota con facilidad en una situación de stress, etc ⬇️ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de septiembre de 2017