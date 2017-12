¡Buenas tremendings!

Hoy es 22 de diciembre, el día del sorteo de la Lotería de Navidad

Julio Iglesias nunca compra lotería porque no puede tapar más agujeros.

Un día que saca lo mejor que llevamos dentro

Yo en la lotería salgo a empatar. Que no me toque nada, pero a mis amigos tampoco

Un sorteo que se ha celebrado, como cada año, en el Teatro Real

Qué jornada tan bonita. Sobre todo pasarte la mañana escuchando ese cántico celestial de los niños de San Ildefonso

El Gordo, el 71198, ha tocado en 14 localidades a lo largo y ancho del país

¿Os ha tocado algo?

Cuando sabes que no vas a cantar premio alguno. #LoteriaNavidad pic.twitter.com/GpSAmxeV9R

Si no, no os preocupéis, estáis como casi todos

Y la pequeña decepción si no has sido agraciado con un premio es inevitable

Ayer se celebraron las elecciones catalanas y... sorpresa: vuelve a ganar el independentismo

Esa es la realidad. Otros harán otras cuentas claro…

Y otros buscarán otra forma de decirlo...

Además, ¿Quién puede culpar a los catalanes?

Ciudadanos sube espectacularmente y se convierte en la fuerza más votada

No se cansan de decir que han ganado. Lástima que el sistema electoral no piense lo mismo

UN MOMENTO, ¿PERO NO HABÍAN GANADO? https://t.co/esvrbR9ef9 ?

Hoy Albert ha asegurado que si la ley electoral “fuera justa” Arrimadas “estaría llamado al resto de partidos para conformar un gobierno”. Ya, claro Albert. Lo que tu digas, Albert.

Pero quizá lo más llamativo es el ostiazo del PP

No Soy Del PP

Tres diputados… Menos incluso que la CUP...

"Me he comido un mojón de este tamaño" pic.twitter.com/PNn7soD5VI

No hagáis leña del Albiol caído.

Quién podía esperar algo así…

Desde el PP no entendemos la debacle electoral de ayer si: -Les mandamos a la Policía a hostiarles. -Les quitamos el autogobierno -Presumimos de haberles descabezado mandando a prisión a sus líderes. ¿Qué pudo fallar?

Albiol está triste

Hoy incluso ha hecho “autocrítica”

Desde @PPopular debemos hacer autocrítica y enmendar errores, pero lo grave de verdad es la mayoría independentista en Parlament. Hoy los resultados serían distintos si no hubiese habido ese empeño por parte de @CiudadanosCs y cia. de hundir al PP para ganar, en lugar de sumar.

Dice que “lo más fácil sería dimitir”. Vamos, que no va a dimitir...

Otra que ha sufrido mucho es Andrea Levy. Qué cara se le quedó a la pobre…

¿Cómo se puede explicar esa debacle?

Y, bueno, ese grupo mixto con el PP y la CUP juntos se ha quedado para verlo...

Esperemos que este mensaje de los ciudadanos haga que llegue la sensatez al asunto catalán... Y en otro orden de cosas, el juez del Supremo amplía con Mas, Rovira y Gabriel la lista de imputados por rebelión.

Este viernes, Puigdemont ha propuesto a Rajoy reunirse fuera de España y éste le ha dado largas

- ¿Hablará con Puigdemont? - Yo con quien me sentaré a hablar es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas.

Qué bueno sería poder presenciar esa conversación...

Pues nada, seguimos como estamos. Porque, con estos resultados, y digan lo que digan. no ha cambiado nada de nada de nada.

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Yo a lo mejor no mataría dragones por ti, pero los miraría con bastante desprecio.

He salido rana

– ¿Necesitas algo?

– Que me abraces fuerte y me digas que no te vas a ir nunca.

– Digo del Mercadona.

DW