Rafael Hernando reconociendo que ha fumado porros. De Guindos asegurando que no ha viso un billete de 500 en su vida. Aguirre, diciendo que no llega a fin de mes… Podrían ser inocentadas, pero no lo son. Maldita.es Los ha recogido en un hilo de Twitter y en un artículo en su web.

Pablo Iglesias, Zapatero, Hugo Chávez, Artur Mas… Pocos se salvan. Algunos cuesta creerse que puedan ser verdad:

Frases de nuestros políticos que podrían ser una inocentada, pero no lo son... Aznar: “Hay pocos políticos que hayan reconocido el hecho diferencial de Cataluña e incluso lo hayan practicado con más entusiasmo que yo”#SantosInocentes Aquí todas????????https://t.co/Z09sMuW7Vf pic.twitter.com/xgROv2JGDM — Maldita.es (@maldita_es) 28 de diciembre de 2017

Aguirre: “No es que haga números a final de mes, ¡es que muchas veces no llego!”.#SantosInocentes pic.twitter.com/UqXnBOtUG9 — Maldita.es (@maldita_es) 28 de diciembre de 2017

Rosa Díez: “Si usted defiende la independencia y consigue convencer a la mayoría, este país (Euskadi) será independiente”. ????????????????????????https://t.co/Z09sMuW7Vf pic.twitter.com/FgLR5POdcR — Maldita.es (@maldita_es) 28 de diciembre de 2017