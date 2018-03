¡Buenos días!

— Cari, despierta, no he podido dormir en toda la noche.

— Yo tampoco. pic.twitter.com/MPilqKooZA — SR.VEGETAL (@mejorchef) 7 de marzo de 2018

Bienvenidos a Tremending, pasen y pónganse cómodos: les vamos a ofrecer la experiencia Twitter

Cuando entras por primera vez en Twitter y observas, callado, qué dice la gente. pic.twitter.com/tDUreXdosg — Kikolo (@kikolo777) 6 de marzo de 2018

Hoy en Madrid ha vuelto a salir el sol (por informar)

Cuando después de una semana lloviendo, sale el sol. pic.twitter.com/2B0r9tErlF — Espárrago (@ataca_2) 7 de marzo de 2018

Quizá sea un buen presagio: mañana las mujeres hacen huelga para demostrar a la sociedad que si ellas paran el mundo se para. Todo está preparado

Telecinco programando para mañana un maratón de Los vigilantes de la playa. — Tuan (@____tuan) 7 de marzo de 2018

El PP contraprograma la huelga feminista con una convención sobre la buena ama de casa española. — Suso De Toro (@SusodeToro1) 7 de marzo de 2018

Pero es así literalmente. Si todas las mujeres parasen este jueves más de uno iba a entender de verdad los privilegios de los que ha disfrutado toda su vida

Si la huelga de mujeres se extiende al ámbito doméstico (espero que así sea) mañana puede ser un día histórico para la "nouvelle cuisine" — BOɔí xx ᴚO ™ (@bocijaro) 7 de marzo de 2018

Madre, hágame hoy una buena olla y me guarda un tupper, que no voy a permitir que usted mañana cocine, que yo estoy muy concienciao. — Tuan (@____tuan) 7 de marzo de 2018

Hoy la ministra de Igualdad ha dicho que no se identifica con la "etiqueta" de feminista. Pues nada, está todo dicho...

La MINISTRA DE IGUALDAD dice que no se identifica con la etiqueta del feminismo (IGUALDAD). Pero cuidao, que no lo ha dicho en plan "y por lo tanto dimito inmediatamente del cargo". No, no, no. Lo ha dicho en plan relajada, como sentada en el sofá de Bertín. — gerardo tecé (@gerardotc) 7 de marzo de 2018

“No es una etiqueta es una lucha histórica que permite que hoy seas ministra”: las redes explican a Dolors Montserrat el significado de “feminismo”https://t.co/TuLZ0Rqd5n pic.twitter.com/jMdts04TET — Tremending (@Tremending) 7 de marzo de 2018

Y ojo, que cuando le han preguntado por el feminismo no ha perdido la oportunidad de hablar de Catalunya. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Qué cracks son…

Viene a decir, Dolors Montserrat, que ni machismo ni feminismo: igualdad. A tu cuñado le gusta esto.

feminismo. Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna 'mujer' e -isme '-ismo'. 1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. vía. @RAEinforma https://t.co/86larCTw5h — Toño Fraguas (@antoniofraguas) 7 de marzo de 2018

Dolors Montserrat, ministra de Igualdá ser feminista que machista, porque no le gustan las etiquetas.#DolorsMontserratEnLaSER — Javier Durán (@tortondo) 7 de marzo de 2018

-¿Es usted feminista?

-No me gustan las etiquetas.

-¿Es antirracista?

-No me gustan las etiquetas.

-¿Es usted un robot?

-No me gustan las etiquetas. Las dos primeras respuestas son REALES aunque parezcan tan absurdas como la última que es falsa. #DolorsMontserratEnLaSER — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 7 de marzo de 2018

Que sí, que sí, ministra… Que lo hemos pillado

En el PP, las disculpas semánticas son siempre la etapa final de intentar no reconocer algo evidente para no perder voto ultra. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 7 de marzo de 2018

Y es que hay que decirlo sin tapujos: hay gente a la que no le parece bien que las mujeres paren este jueves

Gente que no ha hecho una huelga en su vida explicando por qué esta huelga no. El Musical. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 6 de marzo de 2018

Que tíos como trinquetes les estén intentando explicar a mujeres porqué no tienen que hacer huelga viene a dejar claro que hacen falta como siete u ocho seguidas. — Moe de Triana (@moedetriana) 6 de marzo de 2018

Viendo a quien pone de los nervios la huelga podemos afirmar que YA es un éxito. pic.twitter.com/fphfjihoN5 — Sánchez Cajal (@xCAJALx) 7 de marzo de 2018

No le gusta a la CEOE, por ejemplo

Desconvocad lo de mañana, que a la patronal le parece mal. pic.twitter.com/DHUmriMnNO — El Jueves (@eljueves) 7 de marzo de 2018

La CEOE está en contra de una huelga feminista. No me lo puedo creer. pic.twitter.com/t3t3GAkaVT — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 7 de marzo de 2018

La CEOE está en contra de la huelga * (rellénese con el nombre) — Nacho Fernández (@FrikiDelCine) 7 de marzo de 2018

No le gusta a la iglesia

No estoy gorda; es que tengo retención de demonios. — madamcurri (@madamcurri1) 6 de marzo de 2018

Mi suegra lleva el demonio por fuera. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 6 de marzo de 2018

Lo bonito que es San Sebastián y lo feo que es su obispo, oigan. — Begotxu (@BegotxuBoo) 7 de marzo de 2018

- ¿Sois feministas?

- Por supuesto

- Tranquilas, cuando bajé de aquí os quito el demonio que lleváis dentro pic.twitter.com/kFFQiDdzqq — Fairlaine (@Fairlane4) 7 de marzo de 2018

Me sorprende que tantos curas estén en contra del 8M, cuando fueron ellos los que inventaron lo de hacer huelga de mujeres. — Kim Jong-un (@norcoreano) 6 de marzo de 2018

No le gusta a la derecha

Las razones que da Cs para no apoyar la huelga del 8M deberían bastar para que sus votantes dejaran de serlo. — Pepe Colubi (@pepecolubi) 7 de marzo de 2018

. @Ruiz_Noticias deja por mentirosa a @ccifuentes por decir que ella NO habia dicho que había que hacer una huelga a la japonesa ¡Zas!

Dentro vídeo #STOPmachismoM4

???????????? pic.twitter.com/DzgisfQij0 — Subversivos_ (@subversivos_) 7 de marzo de 2018

Algunos en el pp dicen que van a hacer huelga a la japonesa. Madre mía, qué peligro. #el8demarzoyoparo #EstamosHartasDe pic.twitter.com/hyH6likKdp — Luis Endera (@Luis_Endera) 7 de marzo de 2018

El secretario de Estado de IGUALDAD critica la huelga por la IGUALDAD. No es que sea un pionero. Ya habíamos visto a ministros de JUSTICIA acosando a jueces o a ministros de ECONOMÍA tangándonos 60 mil millones. — gerardo tecé (@gerardotc) 7 de marzo de 2018

Celia Villalobos mañana hará huelga a la japonesa: irá al Congreso, pero en pijama. — Begotxu (@BegotxuBoo) 7 de marzo de 2018

Queridas dirigentes del PP:

Para hacer huelga a la japonesa, lo primero que hay que hacer es tener trabajo. — Don Arfonzo (@donarfonzo) 7 de marzo de 2018

Al parecer mañana solo hacen huelga mujeres fuera de lo normal e irreales. No os sorprendáis entonces si os encontráis un piquete de valquirias por la calle. pic.twitter.com/TCAEjjEHvX — El Jueves (@eljueves) 7 de marzo de 2018

No le gusta a los medios de la derecha…

Tenemos en exclusiva la portada de LA RAZÓN de mañana, ojo. pic.twitter.com/sGeDNSWOSK — El Jueves (@eljueves) 7 de marzo de 2018

Llamáis periodista a Hermann Tertsch, escritora a Belén Esteban, músico a Paquirrín y votáis a Rajoy, todo lo que nos pasa es poco. — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de marzo de 2018

Eso sí, cada uno tiene su propia disculpa: Podemos, el comunismo, el demonio....

"Yo no apoyo la huelga feminista porque en el manifiesto han puesto tí con tilde" — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 6 de marzo de 2018

- No apoyo la huelga porque he leído por ahí que es anticapitalista.

- No apoyo la huelga porque es política.

- No apoyo la huelga porque la organizan partidos políticos. La derecha, 100 años ninguneando a los movimientos feministas. — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 5 de marzo de 2018

-No apoyo la huelga feminista porque no soy terraplanista. pic.twitter.com/b8wqHpMpt7 — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 5 de marzo de 2018

Solo por el campeonato nacional de justificaciones tipycollescas para no apoyar la huelga, ya está mereciendo la pena la convocatoria: https://t.co/Hx5j09g5qR — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 7 de marzo de 2018

#EstamosHartasDe que se nos pidan explicaciones por ir a una huelga por la igualdad de derechos o se nos tache de manipuladas políticamente, cuando se ha convocado a nivel mundial y es una reivindicación necesaria y legal. — Gala Romaní (@GalaRomani) 7 de marzo de 2018



Algunas simplemente dan risa

Decir “no apoyo el 8M porque es la huelga de Podemos” convierte a @ahorapodemos en el partido más poderoso del mundo. Nada más y nada menos que 177 países apoyarán “SU” huelga. Encuesta: nos toman por gilipollas? — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 7 de marzo de 2018

Haces #Huelga8M porque tienes el demonio dentro, tienes twitter porque quieres el 155 y votas a C’s porque no eres ni izquierdas ni de derechas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 7 de marzo de 2018

No os dejéis liar. Hay motivos más que suficientes: ya lo dice el PP de Cádiz.

El PP de Cádiz ofrece de forma involuntaria el mejor motivo para hacer la huelga feminista del 8M https://t.co/AVBXv0l6lN — Tremending (@Tremending) 7 de marzo de 2018

Dame sólo un motivo por el cual las mujeres tengan que hacer huelga. pic.twitter.com/YmQJQsUvET — El del Teto (@eldelteto) 7 de marzo de 2018

Así que este jueves si quieres dar tu opinión a todos esos señoros, ya sabes

— Ven aquí mujer, que tienes el demonio dentro.

— ... pic.twitter.com/EPjKHri3my — SR.VEGETAL (@mejorchef) 6 de marzo de 2018

Y bueno, cambiando de tema ya sabemos cuál será el nuevo ministro de Economía.

Habemus nuevo ministro de economía. Con apellido de rima fácil.

Rajoy siempre pensando en nosotros, los tuiteros. — Begotxu (@BegotxuBoo) 7 de marzo de 2018

Su nombre: Román Escolano. Lo sentimos, no podemos resistirnos:

- ¿Sabes ya lo del nuevo ministro de economía, no?

- Sí, el Román Escolano.

- Po agárramela con la mano. — Chemo (@ChemoBayo) 7 de marzo de 2018

- Así que hay nuevo ministro de Economía. ¿Y cómo dices que se llama? pic.twitter.com/NYkjlFZo3k — unmundolibre (@unmundolibre) 7 de marzo de 2018

- ¿Tienes ya nuevo ministro de Economía?

- Chí. Ramón Escolano

- "Pos, agárramela con la mano". La poli va a tener que emplearse a fondo en Twitter, Mariano. pic.twitter.com/vmIppu0FIq — Begotxu (@BegotxuBoo) 7 de marzo de 2018

A priori parece que han fallado las quinielas

Mariano Rajoy elige a Al Capone como próximo Ministro de Economíahttps://t.co/27RqgCFHzq — El Jueves (@eljueves) 7 de marzo de 2018

Ya veremos

El nuevo ministro de economía, Román Escolano, un tecnócrata que trabajó para el PP de Aznar y también para el BBVA. Es decir, ninguna sorpresa y nada nuevo: estará encantado de continuar las perversas políticas de austeridad que empeoran la vida de la mayoría social. — Eduardo Garzón (@edugaresp) 7 de marzo de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

El dueño ha salido a fumar sin la muleta y sin la cazadora, hay que ver el poder curativo que tiene la birra pic.twitter.com/AXbJrcydan — J. J. Vaquero (@VaqueroEH) 7 de marzo de 2018

Ultraliberales hasta que aparece una empresa mayor a comerse tu pastel. Entonces que intervenga el estado, la ONU y Lenin si hace falta. pic.twitter.com/zWqobb1XIC — Citador (@El_Citador) 7 de marzo de 2018

Amigos, él es don Walter, profesor de química, se le detectó un terrible cáncer de pulmón. Tiene un hijo con parálisis cerebral y su esposa está embarazada, es el único sustento de la casa. Nada les cuesta escribir amén y compartir. pic.twitter.com/rdg4747oqW — ???? (@Charlivans) 6 de marzo de 2018

Tan cerca y a la vez tan lejos. pic.twitter.com/nqvLA8gEbV — El del Teto (@eldelteto) 6 de marzo de 2018

- ¿Es aquí la reunión de poetas violentos? - Es aquí

toma asiento

y como hagas ruido

te reviento — Abelaits On (@Abelaits) 20 de abril de 2013