El día a día de los profesores explicado de forma magistral con cuadros clásicos

Tratar a diario con auténticas fieras, enfrentarse a sus padres, encarar una reforma educativa cada dos por tres… Cada oficio tiene sus gajes y el de profesor no es una excepción. Educar a las mujeres y los hombres del futuro de este país puede ser un reto apasionante, pero también una odisea. Ahora una curiosa iniciativa en Twitter ha resumido de forma magistral el día a día de los profesores con cuadros de pintores clásicos.

Obras de Munch, el Bosco, Velázquez, Goya, Picasso o Magritte han servido a varios profesores para explicar irónicamente en Twitter a qué se enfrentan cada vez que suena la campaña:

Cuando has intentado leer cuatro veces el mismo examen, y no entiendes la letra. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/rsh2OZ93fI

-Hasta que no nos callemos todos no sigo. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/UmzPaZGX2W

No, no, la ratio es la adecuada y en el aula cabemos perfectamente. Mi tutoría es solo de 31 alumnos. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/KaIuObIoAk

"Que no me toque el tema 6 en las oposiciones, que es el único que no me he estudiao" de Bartolomé Esteban Murillo.#CuadrosDocentes pic.twitter.com/0Gm6Akpfez

— Maestro Jota (@elmaestrojota) 18 de marzo de 2018