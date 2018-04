¡Lunes!

Hoy además es el Día del Libro...

Sigue el eco de la pitada en la final de la Copa del Rey

Se preveía polémica y la hubo: los agentes confiscaron a varios aficionados banderas y camisetas amarillas de la ANC en la entrada del estadio Wanda Metropolitano.

Según informan varios medios, la Policía decidió requisar este tipo de símbolos "porque aumentaban el riesgo de violencia"

Ahora el amarillo va a ser delito en España

- Fátima, esa chaqueta queda requisada - No puedes hacerme esto, soy compañera - Te doy dos opciones, me la entregas por las buenas o te la saco yo pic.twitter.com/ZrQkALOAOB

El amarillo es muy peligroso. Incita a la violencia.

Hombre, igual sí que se les está yendo de las manos un poco, ¿no?

Si no se puede pitar no es mi himno.

Si no se puede quemar no es mi bandera.

Permitir y proteger el derecho al disenso: cuestiones básicas de una Democracia y un Estado de Derecho.

— Stéphane M. Grueso (@fanetin) 22 de abril de 2018