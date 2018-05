Buenos días tremendings. ¡Feliz San Isidro!

Hoy tenemos noticias sobre Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE se ha reunido hoy con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

- Qué, has llegado bien? - Sí, aunque he dado un rodeo pasando por Aravaca, donde el máster de Pablo Casado. - Qué cabrón. pic.twitter.com/zgSZpxoFpN

— No Abras Paz (@noabraspaz) 6 de julio de 2017

Ambos han acordado cosas...

Me he imaginado a Rajoy y Sánchez aunando fuerzas para luchar por una sanidad y educación públicas y de calidad y me ha dado un vahído.

— Begotxu (@BegotxuBoo) 15 de mayo de 2018