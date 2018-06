¡Jueves!

Ya es jueves. Sin las presiones de Ciudadanos esto no habría sido posible.

¿Qué tal el día? Si la respuesta es mal, pensad que siempre hay gente que está peor

Hoy el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido sus cargos

Muchos con carnet del PSOE ya están pensando eso de: ¿Qué hay de lo mío?

Buenos días. ¿Queréis unos cafés? Fotocopias? algo del bar?... Si necesitáis algo me avisáis. pic.twitter.com/YoQZVYMoBK

- Como máxima autoridad mundial en nombrar ministros, me nombro ministra de todo. pic.twitter.com/NEp7mT3yGx

Este es un Ejecutivo que ha gustado a muchos porque que se centra en lo importante

Y con nuevos ministerios

Aunque un gobierno muy de izquierdas muy de izquierdas tampoco le ha salido, no nos vamos a engañar

— No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 7 de junio de 2018

Son muy majos todos los ministros, lástima que con las prisas no le haya dado tiempo a buscar gente de izquierdas.

No se equivoquen: el Gobierno es de centro derecha, pues ha sido diseñado para comerse a Ciudadanos. Pero no es progresista. Lo que pasa es que habíamos normalizado que los ministros sean monaguillos que cantan 'El novio de la muerte'. Y no.

— Pedro de Alzaga (@palzaga) 6 de junio de 2018