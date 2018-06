Ya es jueves

— ¡Vamos a por el jueves! — Espera, no seas burro. — ... — Ahora. pic.twitter.com/1QrYR9f9Ij

Qué calorcito hace ya, ¿no?

- Voy a ver si me da un poco el aire fres... pic.twitter.com/Ltdyv0EZ9c

Claro, es que hoy ha empezado el verano

Vaya semana llevamos

Esta semana hemos debatido si está bien o no: - Comprar bebés. - Dejar que mueran refugiados de guerra. - Meter a niños en jaulas. - Hacer censos étnicos. - Construir campos de concentración. - Evadir impuestos.

Noticia de última hora: la Audiencia de Navarra deja en libertad provisional a los cinco miembros de 'La Manada'

Vaya…

Aviso: Si os encontráis con los miembros de la manada, no os dejéis violar.

La Manada, en libertad provisional a 15 días de que empiecen las fiestas de San Fermín. No tengo palabras.

El Alto Tribunal decide la puesta en libertad de los cinco condenados bajo fianza de 6.000 euros.

Si los de #laManada hubieran nacido en Alsasua, no saldrían de la cárcel hasta el 2054.

La asociación de Juritas Themis considera indignante la decisión y una contradicción al existir una condena de más de cinco años. La indignación también ha llegado a Twitter

Cambiando de tema, todos pendientes de quién será el que dirija los destinos del PP

Ya hemos conocido el eslogan de Soraya: “SoraYA!”. ¿Cómo te quedas?

si así no gana Soraya pas PPrimarias, yo ya no sé...

En Tremending hemos accedido en exclusiva a los de los demás

Y jornada de críticas a Bertín Osborne

El otro día participó en un debate sobre la inmigración en un programa de ultraderecha. En resumen vino a decir eso de que "primero los españoles"

Esta es la respuesta de @CEARefugio para los que dicen que España no puede ayudar a todos los refugiados https://t.co/E1V0z9H0M4 pic.twitter.com/sRSh2csqPY

Que no podemos gastar en darles sanidad si los de aquí están mal

Claro, Bertín

En Ciudadanos sus declaraciones han gustado mucho

- Albert, si quieres ganar las elecciones debes fichar a Bertín Osborne - ¿Crees que encajaría en el partido? - Sí, es perfecto para 'Ciudadanos de la Falange' - Nos llamamos Ciudadanos, a secas - Conmigo no tienes que disimular pic.twitter.com/9ArPLg0Gzh

Osborne también ha querido aportar su conocimiento sobre un tema tan importante como la memoria histórica y los restos de Franco

Yo los restos de Franco no los quiero ni como arena para el gato.

Allí opinó sobre este tema, siempre desde la sensibilidad que requiere un tema con tantos muertos y tanto sufrimiento. “A mi me la sopla donde esté Franco, la verdad”, dijo.

Nada como hablar de Memoria Histórica pasado de coñac como lo hace Bertín Osborne, atentos y atentas que no tiene desperdicio su análisis: pic.twitter.com/KrEjgbc9Yh

Análisis riguroso del asunto, claro que sí.

Habla de su mujer como si fuera un trofeo de exportación "la mía también es extranjera, pero coño! es legal". Ascazo no, lo siguiente.

Y ayer España jugó contra Irán. La selección ganó, pero de lo que más se ha hablado es del saque de banda de Irán

¿Cómo hostias era? ¿R1 R2 ????⭕? No, el triángulo era pase al hueco creo. pic.twitter.com/gchDmy242j

Yo, ya lo he dicho, de fútbol ni idea, pero estoy con la Roja a tope. ¡Que viva la Roja!

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Perfect timing. pic.twitter.com/4bVoqBHoH2

— You Had One Job (@_youhadonejob1) 20 de junio de 2018