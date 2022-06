¿Dónde comprar persianas alicantinas? - La mejor tienda

Hemos preparado una completa guía donde solucionaremos todas tus dudas. Cuando acabes de leer este artículo, te convertirás en un experto en alicantinas y podrás hacer tu elección de la manera correcta. ¡Vamos allá!

¿Qué es una persiana alicantina?

Una ​persiana alicantina es una variedad de persiana con una morfología muy particular. Cuenta con un engranaje de lamas, así como con un ensamblado lateral de grapas de acero. Se trata de un tipo de persiana que se enrolla a la hora de recogerla y que puede cubrir puertas o ventanas.

Su origen es muy antiguo, pero todavía a día de hoy se utilizan de forma mayoritaria en muchas poblaciones. Las razones se encuentran en sus múltiples ventajas:

- Protegen tanto del calor como del frío, así como del viento y de la luz solar. En este sentido, al colocarse sobre una puerta o ventana, puede controlarse la temperatura y las sensaciones internas de la vivienda.

- Dan un toque estético clásico a la vivienda. Dado que su origen es muy antiguo y muchas generaciones han contado con este tipo de persiana en su propia casa.

- Cuentan con alta durabilidad y resistencia. Gracias a una buena fabricación profesional, que permite disfrutar durante muchos años de la persiana como si fuera el primer día.

- Son fáciles de enrollar y desenrollar. Cuenta con un mecanismo muy simple de utilizar. Además, puede regularse la altura de la apertura, buscando así la preferida.

- Pueden comprarse en diferentes materiales y colores. Lo que amplía la cantidad de opciones disponibles para poder encontrar justo la que se andaba buscando.



Los diferentes tipos de persianas alicantinas

Tal y como te hemos comentado, existen diversos tipos de persiana de esta clase. Aunque hay muchas maneras de clasificarlos, lo más habitual es hacer uso de un criterio especialmente importante. Estamos hablando del material utilizado. Al fin y al cabo, determina en gran medida características básicas. Por ejemplo, su peso, su durabilidad o su apariencia estética.

Así, nosotros, como profesionales, podemos hablarte de los dos materiales más comunes en lo que refiere a estas persianas. Tú mismo deberás elegir aquel que consideres más adecuado para tu caso y necesidades.



Alicantinas de madera



Podría decirse que las ​persianas alicantinas de madera son las clásicas. Desde su invención, fundamentalmente se ha hecho uso de la madera. Los motivos que así lo explican son numerosos. En primer lugar, resulta un material económico. Esto abarata los costes en gran medida.

Por otro lado, es un material que, convenientemente tratado, cuenta con una amplísima durabilidad. Igualmente, su ligereza y facilidad en el manejo, permiten abrir y cerrarla sin dificultad. Además, la madera puede trabajarse con rapidez y velocidad para dar lugar a la fabricación de muchas persianas de calidad en poco tiempo.



Alicantinas de PVC



Frente a las de madera, encontramos las ​persianas alicantinas de PVC. Estas, como su propio nombre indica, están fabricadas a partir de policloruro de vinilo. Este es un material que destaca, sobre todo, por las siguientes propiedades:



- Resistencia hidrostática a largo y corto plazo.

- Insuperable resistencia a impacto.

- Resistencia a la corrosión.

- Flexibilidad.

- Ligereza y facilidad en su manejo diario.

- Mayor capacidad hidráulica.

- Excelente comportamiento frente a los impactos.

- Menos necesidad de materias primas para su elaboración.

- Eficiencia energética en su fabricación.



Cubrimiento de un porche. — persianasalicantinas.com

¿Cómo medir las persianas alicantinas?

Probablemente, después de lo que te hemos expuesto, te habrás convencido en adquirir una de éstas. Ahora bien, más allá de que su fabricación se haya llevado a cabo con madera o con PVC, es preciso saber tomar medidas. Tan solo de este modo, se sabrá qué dimensiones ha de contar la persiana para que cumpla su función.

En este sentido, no basta sencillamente con tomar medidas exactas del orificio a cubrir, sea este una puerta o una ventana. Cuando se habla de persianas de esta clase, se precisa seguir unos pasos muy particulares. Únicamente así se puede dar con las medidas debidas.



Los pasos son los siguientes:



Si lo que quieres es cubrir el hueco desde fuera:

1. Medir el ancho de la puerta o ventana.

2. Sumarle 10 centímetros más, es decir, 5 por cada lado.

3. Medir la altura de la puerta o ventana.

4. Sumarle 18 centímetros más.



Si lo que quieres es empotrarla dentro del hueco a cubrir:

1.Medir el ancho de la puerta o ventana.

2. Restarle 2 centímetros, es decir, 1 por cada lado, con tal de darle holgura.

3. Medir la altura de la puerta o ventana.

4. Restarle 4 centímetros.



¿Cómo colgar las persianas alicantinas?

La manera de colgar la alicantina depende de si te encuentras en uno u otro caso de los comentados más arriba. Si te encuentras en el primero, lo que has de hacer es taladrar en tres ocasiones. El primer agujero has de hacerlo sobre la esquina superior izquierda. El segundo en el medio del dintel. El tercero en la esquina superior derecha.

Estos agujeros has de hacerlos a unos 5 centímetros del hueco de la puerta o ventana. Tras ello, has de colocar los tornillos para colgar. A la misma distancia, en la parte trasera del tablero superior de la alicantina, harás los mismos agujeros. En ellos introducirás tornillos con anilla. Tras ello, ya podrás colgarla.

En el segundo supuesto, los tres agujeros de los tornillos para colgar has de hacerlos en el dintel de la puerta o ventana. En la cortina alicantina has de hacerlos, no tras el tablero, sino en el canto superior. Así podrás colgar la alicantina como en un gancho.



¿Dónde comprar persianas alicantinas?

Después de todo lo dicho, queda por tratar la cuestión de dónde adquirir ​persianas alicantinas baratas. Es decir, en qué lugar comprar alicantinas a medida, de calidad y a buen precio. Pues bien, la respuesta es clara: en https://persianasalicantinas.com.

Los años de experiencia, los cientos de clientes satisfechos y la profesionalidad nos avalan. Encontrarás justo lo que buscabas, con las medidas que buscabas y con la resistencia y durabilidad que deseabas.

En conclusión, ya sabes dónde comprar las ​persianas alicantinas que necesitas. Además, has podido comprobar cómo medirlas y colgarlas de manera adecuada. En tu mano queda elegir la que prefieras y empezar a disfrutar de sus enormes ventajas en todos los sentidos.