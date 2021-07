Confirmada la prisión provisional para tres detenidos por el asesinato de Samuel Luiz

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha ratificado este viernes la prisión provisional, comunicada y sin fianza que ya había sido decretada para tres de los seis detenidos por la agresión mortal al joven Samuel Luiz.

En esta diligencia, la jueza instructora les ha preguntado a los tres si tenían algo que añadir a lo que ya declararon el pasado viernes en el juzgado de guardia, y dos de ellos no han querido decir nada más, mientras que el tercero sí ha agregado algún dato a su comparecencia.

La ratificación de la medida ha sido adelantada a los periodistas por el abogado de uno de los detenidos, José Ramón Sierra.

La jueza instructora citó para este viernes a los tres jóvenes para decidir si procedía o no la ratificación de la prisión provisional, que decretó para ellos el viernes pasado el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, que estaba de guardia.

De los seis detenidos por este crimen, tres permanecerán en prisión provisional, una ha sido puesta en libertad con medidas cautelares y dos menores han sido internados en un centro.

"Soy inocente"

Uno de los tres jóvenes encarcelados ha dicho esta mañana a los medios de comunicación, a su salida de los juzgados tras confirmarse la prisión para él y otros dos detenidos, que es "inocente". Los tres jóvenes han salido de la sede judicial en torno a las 12:00 y se han subido a un autobús de la Guardia Civil que los ha trasladado a la prisión de Teixeiro.

A preguntas de los periodistas mientras era conducido al vehículo, el segundo de ellos, al que se le investiga también por haberse quedado supuestamente con el móvil de Samuel, ha dicho que es "inocente", si bien no ha respondido cuando le han preguntado por si le gritó "maricón" a la víctima. Es el único de los tres que no se ha tapado la cara. Los otros dos no han respondido a ninguna pregunta de los periodistas.