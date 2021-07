Feijóo apoyará al alcalde de Ourense pese a que la juez ordena investigarle 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha ordenado reabrir el caso de las presuntas irregularidades en la administración de fondos de Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. La jueza estima así el recurso contra el archivo provisional de la causa interpuesto por el anterior vicepresidente de DO, Manuel Álvarez, y por un asesor del partido, Bruno Blanco.

Según indican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la magistrada considera que "hay indicios racionales de la posible comisión de un delito de malversación" en la gestión de los fondos de DO, delito que el Código Penal castiga con penas de dos a seis años de cárcel y de seis a diez años de inhabilitación.

Pese a todo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de visita este martes en Ourense, ha asegurado que el PP seguirá apoyando a Jácome, quien gobierna la ciudad con un sólo edil desde que sus ex compañeros de partido lo denunciaran. A cambio, Jácome permite que la Diputación Provincial siga en manos del PP –es la única en su poder de las cuatro de Galicia– bajo la Presidencia de Manuel Baltar, secretario general del PP ourensano.

La jueza destaca en su auto las declaraciones de varios testigos que aseguran haber comprobado "salidas de dinero" de las cuentas de DO "con destino a cuentas personales del alcalde de Ourense", así como "la contratación de una persona para la realización de las mismas funciones para el Ayuntamiento, la Diputación y Jolper", la empresa de la familia de Jácome que gestiona una tienda de instrumentos musicales en el centro de la ciudad y de la que el regidor es administrador único.

La magistrada también subraya "la confusión de patrimonios" del alcalde y su partido, y añade que no se ha encontrado justificación contable "de los múltiples pagos efectuados" a través de esas cuentas.

La jueza acuerda el envío al Tribunal de Cuentas de la denuncia de los ediles y de los testimonios recabados durante la instrucción, así como "la prueba documental relacionada con las donaciones efectuadas por asesores y ediles a Democracia Ourensana". También ordena que se realice una auditoría "con la fiscalización de la actividad económico-financiera del partido entre el 3 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020" y que se examine "la sujeción al principio de legalidad de las donaciones efectuadas a Democracia Ourensana".

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, durante una intervención en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Ourense, a 15 de junio de 2019. — Rosa Veiga / Europa Press

En agosto del año pasado, Blanco, Álvarez y otros cuatro ediles de Democracia Ourensana denunciaron a Jácome ante la Fiscalía acusándole de obligarles a donar el 50% de sus salarios al partido y Auria Televisión, el canal de televisión local propiedad del alcalde. El regidor los expulsó de su formación y gobierna desde entonces con ún único edil –son 27 en el pleno– gracias al

PP, que votó su investidura a cambio del apoyo de Jácome a Baltar en la Diputación.

Tras la denuncia de los ex ediles de DO en agosto del año pasado, el PP anunció que dejaba en suspenso su apoyo a Jácome. Pero lo cierto es que sigue permitiendo que gobierne. El alcalde se sometió a una moción de confianza el mes pasado. La perdió, pero la falta de acuerdo del resto de grupos del laberinto político ourensano –nueve ediles del PSOE, siete del PP, dos del BNG, uno de Ciudadanos y un ex de Ciudadanos y los cinco ex socios de Jácome– impide que se presente una moción de censura con un candidato alternativo.

Fuentes de Democracia Ourensana aseguran que el alcalde no tiene previsto recurrir la reapertura del caso, que prestará "total colaboración con la investigación" y que se reafirma en su "absoluta tranquilidad" sobre las consecuencias de la misma. "Cuanta más luz, más claro quedará que no había irregularidades de de gestión y que todo fue una denuncia sin base", ha asegurado Jácome, según las fuentes de su partido.