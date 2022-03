El Govern impulsará un decreto para esquivar la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas

A tres días de que acabe el plazo para dar cumplimiento a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha reafirmado en que los centros "no deben modificar su proyecto educativo" y ha anunciado que el Govern inicia la elaboración del decreto de usos lingüísticos en las escuelas que no aplicará porcentajes de lenguas. Cambray ha rechazado decir si con este cambio normativo se dará cumplimiento al 25% de castellano y ha señalado que "el aprendizaje de lenguas no va de porcentajes".

El conseller compareció juntamente con la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras el Consell Executiu. En cuanto a las movilizaciones sindicales de la semana pasada, el conseller ha explicado que el Govern se mantiene firme en el adelanto del inicio del curso y rechaza la moratoria de un año propuesta por el Consell Escolar, órgano consultivo de la comunidad educativa, bajo el argumento de que no hay "ningún motivo" para retrasar la aplicación de una "buena medida para el alumnado". Este martes empieza la mediación con el comité de huelga de los sindicatos en el Departament de Treball tras la convocatoria de huelga de cinco días que comenzó la semana pasada y seguirá la próxima.

El Govern se sumará a las movilizaciones contra la sentencia del 25% de castellano

En cuanto a la sentencia del TSJC, el Govern se sumará a las movilizaciones convocadas para este miércoles por diferentes sindicatos para condenar las injerencias judiciales en la escuela. También denuncian la respuesta "vacía" de Educació a la sentencia, pero el conseller ha negado "pasividad" por parte del Govern a la hora de responder y ha afirmado que "los centros tienen toda la cobertura política y jurídica frente a una sentencia que consideramos una intromisión ante un modelo de éxito". González-Cambray ha aclarado también que con el decreto –que calcula que tardará un año en ser terminado– se garantizará "el aprendizaje de las dos lenguas sin porcentajes, porque no es una medida pedagógica".

Este decreto, que despliega parte de la Llei d’Educació, supondrá "un nuevo marco normativo" con el objetivo de "fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana". González-Cambray ha afirmado que con la nueva normativa, junto con el plan de impulso del catalán que se está aplicando en las escuelas desde hace semanas, y con los cambios de currículo previstos, "la presencia del catalán se incrementará" en los próximos cursos escolares.

Mediación con los sindicatos educativos

Sobre la convocatoria de cinco días de huelga por parte de siete sindicatos educativos la semana pasada y la próxima, González-Cambray ha reiterado que entiende "el cansancio" de los docentes después de dos años de pandemia y ha puesto en valor la respuesta del Departament a diferentes demandas, como la progresiva reducción de ratios, la estabilización de los interinos o un despliegue "flexible y progresivo" de los nuevos currículos.

González-Cambray también se ha referido a la reversión de los recortes, que asegura que se ha empezado a hacer en lo que lleva de mandato, aunque ha recordado que él lleva menos de un año al frente de la Conselleria mientras que hace una década que se empezaron a aplicar estas medidas. En cuanto a la mediación con los sindicatos, ha celebrado que vuelvan a la mesa de negociaciones y se ha mostrado abierto a valorar "propuestas de mejora" para la medida de adelanto del calendario, aunque rechaza modificar las fechas y el inicio de su aplicación en el curso 2022-2023.

Òmnium Cultural, con las familias contra el 25% en la escuela Turó del Drac

Òmnium Cultural ha presentado un escrito de oposición a la demanda del caso de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, afectada por una sentencia que obligaba a aplicar el 25% de castellano a una clase de P-5, para "dejar sin efecto la ofensiva de los tribunales al modelo de escuela catalana", según su presidente, Xavier Antich.

El objetivo de la entidad con la implicación en la defensa jurídica de las familias del Turó del Drac es "desmontar la doctrina del 25% de castellano en las aulas e invalidar así todo el resto de sentencias judiciales que pretendan atacar a la escuela". Òmnium ofrece así defensa jurídica y asesoramiento sociolingüístico a las familias organizadas "para muscular la respuesta ciudadana frente a todos los intentos de fractura". El escrito de oposición despliega argumentos sociolingüísticos y jurídicos con diversas pruebas periciales.