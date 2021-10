Durante mucho tiempo el injerto capilar en Turquía se hizo muy famoso y muchas personas viajaban a este país para llevar a cabo la implantación capilar, pero actualmente en España se realizan implantes muy exitosos.



Si te preguntas por qué hacerse un injerto capilar en España en vez de en Turquía ten en cuenta estas dos razones: la primera es la cercanía y comodidad sin tener que alejarte de casa y la segunda es que los precios se han hecho muy cercanos a los de Turquía, por lo que no necesariamente tienes que viajar para conseguir un buen precio.



Las clínicas de injerto capilar en España con mejores opiniones

Las opiniones de clientes satisfechos son un aval a la hora de escoger la clínica donde llevarás a cabo el injerto capilar en España. Te mostramos las mejores clínicas de injerto capilar en España con todo lo necesario para que tu implante de cabello sea todo un éxito.



Capilclinic

Una clínica de renombre en Europa y el mundo, con una excelente valoración. Especializada en microinjerto de pelo.

Profesionales cualificados y experimentados. Instalaciones modernas, confortables y cómodas, muchos casos de éxito y clientes satisfechos. Emplean tratamientos para fortalecer el cabello y frenar la calvicie, así como implantes capilares con los mejores resultados.



Ofrecen precios competitivos y tienen la mejor relación calidad precio. Cuentan con un conveniente horario que permite que el paciente pueda escoger el momento más cómodo para él y los resultados se garantizan por escrito, lo que asegura una atención de primera.



Tienen una técnica exclusiva, el método MIN TIME FUE. Esta técnica consiste en clasificar los folículos. Se seleccionan los de mejor calidad y se logra trasplantar de manera directa las unidades foliculares en el menor tiempo para asegurar folículos de óptima calidad, lo que acrecienta la efectividad del injerto.



El tratamiento es indoloro y los resultados completamente naturales. Las consultas post operatorias son gratuitas. El procedimiento no es invasivo y en 3 días puedes volver a la cotidianidad, con solo algunos cuidados.



Los tratamientos que ofrecen son sin límite de folículos. Realizan una evaluación gratis para poder efectuar el diagnostico personalizado, recomendando al paciente la técnica específica, según su problema. Los resultados de los tratamientos de alta calidad aplicados, superan las expectativas de los pacientes



Clínica teknon

Es el mejor centro de salud de injertos capilares privados en España. Cuenta con profesionales muy cualificados y experimentados en el área capilar que te garantizan resultados excelentes. Si quieres frenar la caída del cabello Teknon es el centro más apropiado.



La Clínica teknon es un centro de referencia en salud capilar privada. El personal es de primer nivel. Tiene tecnología de avanzada. La atención es personalizada y muy cercana. Se esmeran en darte una atención de primera.

Más de 60 mil metros cuadrados albergan el hospital. Instalaciones apropiadas para brindar comodidad a los pacientes. Pero también a los familiares acompañantes. Pueden atender cualquier especialidad, ya que cuentan con 39 de ellas. Además hay 11 salas de diagnóstico y 13 quirófanos



Clínica Medilor

Pionera en la realización de la técnica FUE esde el año 2003. Es especialista en este método de implante de cabello. Es un método que no deja cicatrices no genera molestias estéticas, ni físicas.



Cuenta con profesionales especializados y cercanos con una alto nivel de preparación.



Llevan a cabo injertos capilares en España empleando los aparatos más modernos y tecnología punta. Si viajas desde otro lugar del mundo o del país la clínica brinda el servicio de hotel donde podrás hospedarte.



El Dr. Lorenzo utiliza una técnica de implantación única usando el Implanter. Está considerado como uno de los mejores especialistas en injerto capilar.



Aunque su especialidad es la técnica FUE también usan otras técnicas. También disponen de trasplantes capilares con el uso de vello corporal. Buscan solucionar la calvicie de manera definitiva a través de distintos métodos..



Los tratamientos no son invasivos, no duelen y la recuperación es rápida.



No solo ofrece injertos capilares. También aplican tratamientos no quirúrgicos para detener la caída del cabello como: Finasteride, que detiene la calvicie en estadios temprano o Minoxidil que fortalece el cabello y evita la caída del mismo. Trabajan con la técnica FUE y FUSS. Las técnicas se aplican según el caso específico del paciente.



Cómo escoger la mejor clínica en España o Turquía

Para escoger la mejor clínica en España o Turquía, debes asegurarte de:



• Los profesionales sean especializados y con mucha experiencia. Las instalaciones deberían ser modernas y cómodas. Que posean un número de casos exitosos.

• Aparatos y tecnología de punta.

• Que cumpla con las normas sanitarias.

• Debes preguntar sobre las técnicas. Escoge la clínica que ofrezca técnicas más avanzadas.

• Fíjate en el precio pero no confíes en clínicas Low Cost. Actualmente las clínicas de renombre ofrecen paquetes con muy buenos precios.

• Presta atención a las promociones y financiación. Optar por una clínica que te permita pagar en cuotas cómodas, hace más fácil acceder a tu tratamiento.



Cuánto cuesta un injerto capilar en España y en Turquía

En España un injerto capilar puede oscilar entre 2000 y 7000 euros. Esto depende de las características del paciente. El tipo de pelo, las dimensiones del área a poblar, la técnica que escojas y la clínica donde vayas a realizar la implantación.



Hoy en día las clínicas más renombradas, han creado paquetes que incluyen desde la consulta para la evaluación hasta las consultas post operatorias, cubriendo todo lo necesario para llevar a cabo el tratamiento. Estos pack pueden estar entre los 2500 y 3000 euros.



En Turquía los injertos capilares suelen ser un poco más económicos. Los paquetes con todo incluido pueden estar alrededor de los 3000 euros.



Pros y contras de un trasplante en España

Pros

• Realizas el trasplante sin tener que viajar.

• Puedes acceder a financiación.

• Eliminas para siempre la pérdida de cabello.

• Te evitas el tiempo del viaje.

Contras

• En algunos lugares es más caro que en una clínica en Turquía.



Pros y contras de un trasplante en Turquía

Pros

• Suele ser más económico que en España.

• Realizas turismo de salud.

Contras

• Tienes que pagar por adelantado. No admite financiación.

• Debes viajar y llevar a cabo el tratamiento lejos de casa.

• La calidad de los implantes de pelo en España es muy buena. Hay especialistas con mucha experiencia en el país, que pueden brindar excelentes resultados.

• Los precios en España ya se hacen competitivos con respecto a Turquía