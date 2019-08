Tras varios días en silencio, asistiendo a un reguero de titulares en los que se podía leer el nombre de la marca estrella de su empresa cárnica, La Mechá, el gerente de Magrudis, la compañía andaluza responsable del brote de listeriosis con unos 200 personas afectadas, un muerto y otro fallecimiento en investigación, ha salido a la palestra mediática para tratar de restar responsabilidad a su empresa.

Sin embargo, las frases de José Antonio Marín en sus recientes entrevistas están dando qué hablar en medio de la mayor crisis por la bacteria de la listeria, que ha llegado incluso al extranjero.

"Si los técnicos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo, que soy neófito en el tema"

En una entrevista de este martes en la Cadena Ser, el gerente de Magrudis ha afirmado que desconoce qué ha ocurrido exactamente. "No sabemos qué ha pasado. Los técnicos llevan varios días intentando dar con el foco. Si ellos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo, que soy neófito en este tema", ha declarado.

"Las bacterias no se ven"

En la misma entrevista, Marín ha rechazado que se hagan "conjeturas" sin saber lo que ha pasado y ha recordado que una bacteria puede estar en cualquier sitio porque "vivimos a diario con ellas y no se ven".



"No recuerdo el día exacto de la última inspección externa"

También ha reconocido que desconoce la "el día exacto" de la última inspección externa en sus instalaciones, pero ha explicado que fue "hace unos meses" y que se seguían los protocolos de higiene y desesterilización.

"No debe ser tan evidente lo del brote de listeria"

A pesar de la retirada del mercado de todos los productos de La Mechá y los fabricados por Magrudis para otras marcas, a pesar de las hospitalizaciones de cientos de personas de varias regiones del país y de la muerte de una anciana, todos por listeriosis, Marín ha opinado que "no debe ser tan evidente lo del brote de listeria cuando los mismos veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla y técnicos de la Junta llevan varios días intentando dar con él y no lo consiguen".



"Si hay bacterias en un quirófano, cómo no va a haber en mi fábrica"

En otra entrevista en el diario ABC, Marín trató de justificar la posibilidad de que los productos se contaminen con una frase que ha levantado polémica. "Si encuentran bacterias en un quirófano, ¿cómo no va a haber en mi fábrica?", afirmó.

"No sé ni lo que he gastado en lejía"

También, tratando de dar una imagen de limpieza, Marín se desacreditó una vez más en la misma entrevista al asegurar que en la fábrica se llevaban a cabo todas las medidas para prevenir episodios como éste, y añadía: "No sé ni lo que me habré gastado en lejía", un comentario que fue contestado por varios expertos, que recordaron que las instalaciones de empresas como la suya no se desinfectan con lejía, sino con productos muy específicos. Ante las críticas, Marían ha salido al paso este martes explicando que la lejía es "un desinfectante" y ha dicho que además tienen "otros muchos productos" para esta tarea.