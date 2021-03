El municipio madrileño de Alcorcón remunicipaliza el alumbrado para hacerlo más eficiente y seguro 

En Alcorcón, al caer la noche, apenas se veía en la calle. Algunos puntos peligrosos como rotondas y paseos de peatones asustaban tanto a conductores como vecindario. Alrededor de 19.000 puntos de luz, gestionados hasta hoy por la empresa Etralux, habían bajado su potencia sin que el Ayuntamiento de la ciudad madrileña pudiera hacer nada. Tenían las manos atadas frente a un contrato de hace más de una década. Ni podían modernizar la luminaria de la localidad invirtiendo en luces LED ni arreglar las farolas con desperfectos. Desde ahora, el mantenimiento de la red eléctrica correrá a cargo de ESMASA, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón: Jesús Santos, teniente alcalde de la ciudad y concejal de Servicios a la Ciudad ha remunicipalizado el servicio.

Santos, también presidente de ESMASA, no achaca todas las culpas a Etralux, sino al modelo predominante en este tipo de servicios. Tras conseguir que la empresa pública también gestionara la limpieza viaria de Alcorcón y la de los locales municipales, este nuevo avance supondrá dos grandes mejoras para la ciudadanía: "Antes no podíamos subir la potencia de los lúmenes ni cambiar la luminaria, cuando más del 90% de la misma aún son lámparas de vapor de sodio, de las más contaminantes. Era un problema real para la ciudadanía que no podíamos solucionar debido al blindaje del contrato con la empresa privada. Primero conseguiremos que se vea en los más de 1.500 puntos negros que hemos analizado, y después iremos hacia un sistema más eficiente y sostenible con el medio ambiente, como pueden ser las luces LED", explica el teniente alcalde.

Este 31 de marzo termina el contrato con Etralux, así que será a partir del 1 de abril cuando la gestión correrá a cargo de la empresa pública en su totalidad. ESMASA tiene buenos precedentes: : emplea a 550 trabajadores que ya han mejorado de forma notable la limpieza de Alcorcón, tal y como confirma Andrés Martín, el presidente de la Agrupación Extremeña de Alcorcón, una de las entidades que ha seguido todo el proceso de la remunicipalización del mantenimiento de la red eléctrica.

Menos dinero para los empresarios

El actual presidente de esta empresa pública y concejal de Podemos, que anteriormente fue conductor de los camiones de la basura durante 14 años en la ciudad, apunta algunas de las mejorías que persigue durante su mandato y que se materializan con medidas como la presente: "Aquí ya no habrá un empresario que gane dinero por tener todo el servicio o por las condiciones laborales de pena de sus trabajadores. Ahora operaremos sin perseguir el beneficio empresarial porque no se trata de ganar dinero, sino dar un buen servicio a la ciudadanía y demostrar, además, que sale mucho más rentable al Ayuntamiento. El coste del servicio será más o menos similar, pero con el mismo dinero podremos efectuar muchas acometidas que no se estaban realizando. Nos ahorraremos el IVA y el beneficio del empresario, tal y como se ha producido con el resto de servicios asumidos por la empresa pública", apunta Santos argumentando que ESMASA, al cierre del año económico 2020, tuvo 2,5 millones de euros de beneficio tras la remunicipalización del servicio de limpieza y basuras.

A todo ello se suma la posibilidad que tendrán desde el Consistorio de comprar de manera directa la electricidad, "lo que abaratará la factura de la ciudadanía", agrega el concejal. Tal y como él mismo expresa, "la gestión directa siempre es más rentable para el vecindario y los ayuntamientos deberían tener el control de todos estos tipos de servicios. Al fin y al cabo, la energía siempre se la pagamos a las grandes empresas, seguimos haciendo ricos a los más ricos por no invertir y gestionarlo de forma directa".

Preguntado por si se volverá a dar la posibilidad de subcontratar el servicio, Santos afirma que "esa opción siempre está ahí", aunque demostrarán que los servicios en los que no hay ningún intermediario que gane dinero tan solo por ser intermediario son de mayor calidad para la ciudad, parafraseándole. "No hay que ser frívolo, esto es un gran proyecto, muy importante por su envergadura, pero se va a quedar en ESMASA", remarca el presidente de la empresa.

Impotencia ante la empresa privada

La ciudadanía se quejaba frecuentemente de la baja calidad del alumbrado público, acentuando la peligrosidad que ello conllevaba. "Cómo le explico al vecindario, que es quien paga la factura de la luz, que el Ayuntamiento no tiene ningún elemento para la gestión de la intensidad lumínica de la ciudad o para el recambio de la luminaria", se pregunta el político de Podemos. "Te sentías impotente, porque no podíamos hacer nada, pero ahora hemos demostrado que cuando se ha podido, lo hemos hecho", reflexiona.

Asimismo, la seguridad que aportará que la gestión directa del alumbrado público esté en manos del Consistorio se notará también en la seguridad. La perspectiva de género es crucial para apostar por la seguridad callejera: "Si ya hay un problema de seguridad en todas las ciudades, el miedo de las mujeres al volver solas a casa por parques en los que apenas se podía ver era mucho mayor", prosigue Santos. Así pues, el concejal asegura que también se bajarán los focos de las farolas, evitando que queden por encima de los árboles.

Los vecinos, expectantes ante la medida

Andrés Martín, el presidente de la Agrupación Extremeña de Alcorcón, asegura que algunas farolas presentaban los cuadros de los cables abiertos y nadie los reparaba. "Cuando se fundía una bombilla, las juntas de distrito reclamábamos la reparación pero pasaban bastantes días hasta que sucedía. Los vecinos veíamos que había una mala iluminación en los barrios y esperamos que con la remunicipalización del servicio el asunto mejore cuanto antes", en sus propias palabras.

Este vecino de Alcorcón también se refiere a unas de las mayores hazañas logradas por Santos: la remunicipalización del servicio de limpieza y recogida de basuras. "Si esta medida va a tener el mismo carácter y continúa en la línea de rigor, seriedad y gran cambio que hemos percibido en poco tiempo respecto en los servicios de limpieza, pues bienvenida sea", incide. De hecho, fue en el propio local de la Agrupación Extremeña de Alcorcón donde Santos prometió la remunicipalización de varios servicios de la ciudad, ocasión aprovechada por los asistentes para tratar la situación del alumbrado.

"Si empiezan ahora con la gestión, estará complicado ver mejoras en el corto plazo, pero esperamos que lo tengan todo planificado. Cuando haya pasado un año analizaremos qué ha cambiado en la iluminación de la ciudad, que antes era pésima, para ver si lo prometido se ha cumplido", determina el presidente de la Agrupación alcorconera. A partir de este 1 de abril, el Ayuntamiento pondrá en marcha medidas de mantenimiento preventivo tales como la vigilancia diaria del funcionamiento de los elementos luminosos de la instalación, la revisión y limpieza trimestral de todos los centros de mando, así como una revisión anual de la instalación completa.

Incluidas en el corto plazo, el Consistorio afirma que "habrá medidas de mantenimiento correctivo, entre las que destacan la reposición de los consumibles agotados (lámparas, fusibles), la reparación y sustitución de elementos fijos que sufran algún tipo de deterioro (cableado, luminarias), así como de la pintura, revestimiento y pavimentado, si fuera necesario, siempre que el deterioro esté relacionado directamente con la instalación", concluyen.