Las frutas son uno de los alimentos más saludables que existen y resultan imprescindibles para una dieta equilibrada. Pueden comerse a cualquier hora del día, pero de forma general no suele recomendarse hacerlo por la noche porque pueden elevar nuestro nivel de azúcar, que nos excitará, o provocar pesadas indigestiones.

Sin embargo, hay algunas que podemos tomar al final del día sin problema. Recuerda cuáles son las mejores frutas para cenar y que, incluso, te ayudarán a conciliar el sueño.

Las frutas perfectas para cenar

Manzana

Manzana roja./Foto: Unsplash

La manzana tiene un bajo índice glucémico, por lo que puedes tomarla para cenar sin problema. Además, su elevado poder saciante provocará que no tengas que levantarte después para comer algo más, pues será suficiente para pasar la noche. Asimismo es rica en contenido en fibra, por lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y aporta vitaminas como la B1, la B6 y la C. Con todos los beneficios de la manzana, es comprensible que el refranero nos recuerde que «una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía».

Melón

Variedades de melones cortados./Foto: Pixabay

Antes se creía que comer melón por la noche era malo para la salud, pero se trata de una creencia errónea. El melón contiene hasta un 90% de agua, por lo que es una de esas frutas que te refrescará y hará que puedas dormir sin malas digestiones. Además, resulta muy refrescante durante las épocas del año más calurosas, pues contribuye a que mantengamos una buena hidratación. Pero recuerda que el melón tiene efecto diurético, así que si tomas mucha cantidad puede provocar que te despiertes por la noche para ir al baño.

Piña

Piña/Foto: Unpslash

Otra de las frutas que puedes cenar o comer por las noches es la piña, que facilita la digestión. Si se consume a última hora del día podrás aprovechar un beneficio que no siempre se tiene en cuenta. Y es que la piña contribuye a aumentar el nivel de melatonina, la hormona que regula los ciclos del sueño. Su contenido en triptófano también contribuye a incrementar los niveles de serotonina, otra hormona que funciona como un sedante natural. De igual modo, la piña aporta fibra, potasio, magnesio y vitaminas del grupo B y C.

Cerezas

Cerezas/Foto: Unsplash

Un cuenco de cerezas también resulta perfecto para tomar durante la cena. Al igual que sucede con la piña, estos frutos rojos contienen triptófano y melatonina. El estudio Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality, publicado en European journal of nutrition en el año 2012, sobre los efectos de las cerezas en el sueño, concluyó que la ingesta de estas frutas o de su zumo durante unas semanas provocan un incremento de los niveles de melatonina. Los individuos del estudio también aumentaron la cantidad y la calidad de su tiempo total de sueño.

Kiwis

Kiwi/Foto: Unsplash

Los kiwis son otra opción estupenda para cenar. Estas frutas, conocidas por su alto contenido en vitamina C, también contienen un elevado nivel de serotonina. Por ello se considera una fruta perfecta para tomar por la noche, tal y como ha determinado el estudio elaborado por la Universidad de Northumbria y publicado en Advances in Nutrition con el título de Effects of Diet on Sleep Quality. En él se concluye cómo aquellas personas objeto del estudio que consumieron durante un mes un par de kiwis para cenar, antes de acostarse, se durmieron casi el doble de tiempo más rápido que aquellas que no lo hicieron, además de que su sueño fue más profundo.

Fresas

Fresas/Foto: Unsplash

Las fresas son unas frutas muy saludables para tomar a la hora de la cena. El 85% de su composición es agua, por lo que resultan perfectas para mantenernos bien hidratados. Al igual que sucede con las manzanas, tienen un efecto saciante. Y en su composición destacan los polifenoles, que contribuyen a la prevención de enfermedades cardíacas. Su cantidad de fibra, además, ayuda a hacer la digestión y favorece el tránsito intestinal.

Plátanos

Plátanos en rodajas/Foto: Unsplash

Por último, no podemos olvidar el plátano, ya que además de aportar gran cantidad de nutrientes y triptófanos, favorece que conciliemos el sueño y éste sea reparador. Esto es debido a que también produce la estimulación de la serotonina y la melatonina, y contiene hierro, potasio y magnesio. Sí debes tener en cuenta que los expertos recomiendan consumir plátanos que no estén muy maduros, porque de ese modo contendrán menos azúcar y mayor cantidad de fibra.

Recuerda que no es malo cenar fruta si has comido adecuadamente a lo largo del día, por lo que debes asegurarte de haber tomado las proteínas y carbohidratos necesarios durante la jornada para mantener una alimentación equilibrada. En caso contrario, lo mejor es que cenes algo más y tomes la fruta de postre en el momento de la cena.