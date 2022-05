La importancia de las paredes en la decoración del hogar es innegable. Cómo están decoradas, el color en el que están pintadas… todo cuenta para que su aspecto nos provoque unas emociones u otras y contribuyan a hacer más acogedor nuestro hogar.

Pero si tienes una pared en casa que no te dice nada, completamente desaprovechada y sin mucho presupuesto para ponerla más bonita, no te preocupes. Hoy te ofrecemos las mejores ideas para decorar una pared con poco dinero. ¡Seguro que alguna te encaja!

Ideas para decorar

Pinta tus propios cuadros

Si tienes un espíritu creativo y te gusta personalizar al máximo los objetos de tu hogar, una opción estupenda es pintar tus propios cuadros. No te asustes. No tienes que convertirte en Velázquez ni ponerte a pintar marinas, aunque si se te da bien, no lo dudes. Te proponemos aprovechar las figuras geométricas o las manchas para ello, es decir, el minimalismo abstracto.

Solo necesitas un lienzo, pintura acrílica de estudiante, un pincel grueso y elegir un diseño que te guste. Puedes cruzar una diagonal y pintar cada triángulo de un color. Un tono vivo y otro neutro suelen funcionar muy bien. O partir en tres rayas horizontales o verticales de distinto grosor el lienzo y pintar cada una de un color. Si quieres algo más sobrio dejar caer un gran mancha de pintura oscura, como si fuera un nubarrón. Con uno o dos colores tendrás suficiente para tus obras de arte minimalistas. Coloca en la pared uno o dos, dependiendo del tamaño, y verás qué cambio.

Colocar tapices

Otra forma económica y muy bonita de decorar una pared es colgar en ella un tapiz. Los encontrarás de todos los precios y tamaños. Y si optas por telas livianas y ligeras encontrarás opciones muy económicas. También te pueden servir las grandes pañoletas y pañuelos de tejidos similares. Calcula espacio, ten en cuenta los colores y la temática del resto de tu habitación y te sorprenderá ver lo bien que queda.

Papel pintado

El papel pintado siempre es una buena opción. Puedes cubrir con él toda la pared o solo una parte para crear contrastes con el resto. Queda especialmente bien en aquellas paredes estrechas que no queremos recargar poniendo nada sobre ellas. Elige papel pintado tradicional o papel pintado autoadhesivo. No es demasiado caro y en la sección outlet de la mayoría de las webs de productos para el hogar puedes encontrar algunos rollos en oferta.





Estanterías pequeñas

Las estanterías de pequeño tamaño, tipo balda o flotantes con cuerdas, son otra opción estupenda. De nuevo nos encontramos con un mueble auxiliar económico que cambiará por completo el aspecto de tu habitación colocado en esa pared. Puedes poner una sola o varias, como más te guste, y colocar sobre ella unas pequeñas macetas con suculentas, un marco de fotos, un dibujo que te agrade o cualquier objeto de recuerdo de tus viajes.

Guirnaldas

La luz siempre es un factor importante cuando hablamos de decoración. Así que colocar alguna de forma auxiliar e indirecta siempre suele ser un acierto. Las guirnaldas resultan muy efectivas para colgar en la pared y encenderlas cuando de apetezca.

También resultan un complemento barato, sobre todo, si no lo compras en Navidad, pues suelen incrementar su precio por la mayor demanda. Pero las encontrarás de todos los colores y formatos, e incluso modelos con pinzas para que puedas colgar en ellas tus fotos favoritas.

Corona de flores secas

Hay un accesorio decorativo muy bonito para poner como único motivo en una pared: las coronas de flores secas. No resultan un artículo demasiado caro y, si eres manitas, puedes ahorrar mucho dinero, porque solo deberás comprar el alambre, un bastidor o la rama para la base y colocar tú mismo las flores y hojas que cojas en el campo para decorarla. Anímate a hacer una corona de flores secas y verás cómo queda especialmente bien en aquellas habitaciones con decoración rústica y con estética natural.

Rejillas o tableros de corcho

Las rejillas metálicas y los tableros de corcho son una de esas opciones económicas para decorar como desees. Incluso puedes dejarlos por completo despejados. Además, es posible elegir entre diversos tamaños para poner uno o dos, según el espacio disponible. Y si no te apetece colgarlo, puedes apoyarlo encima de un mueble. Este es uno de esos detalles que a nosotros nos encantan porque es posible personalizarlos por completo y variarlo según nuestro estado de ánimo.





Te sugerimos colgar en ellos tus fotografías, frases impresas inspiradoras, amuletos, lazos, detalles de recuerdo que tengan poco peso, las etiquetas de algún objeto especial, recordatorios… Lo mejor es que te permiten cambiar lo que pones en ellos para combinarlo con la estación: hojas secas en otoño, adornos navideños como tarjetas y pequeñas piñas durante la Navidad, motivos florales en primavera y detalles marinos en verano. ¡Solo te frenará tu imaginación!