Orquídeas: cómo cuidarlas y cuál es la mejor fecha para plantarlas

Unas de las plantas más hermosas que podemos tener en casa son las orquídeas. Sin embargo, pese a que es sencillo cuidarlas, puesto que requieren muy poca atención, hay personas a las que les resulta difícil mantenerlas; y otras dicen que se les mueren muy pronto.

Para que no tengas problemas con ellas y no te dé miedo introducir estas maravillosas plantas en tu hogar, esto es lo que has de saber sobre cómo cuidar las orquídeas y cuál es la mejor fecha para plantarlas.

¿Qué son las orquídeas?

Orquídeas amarillas/Foto: Unsplash

Las orquídeas son unas plantas de la familia de las monocotiledóneas, de origen tropical, que se caracterizan por sus coloridas y delicadas flores de tres sépalos, dos de los cuales son pétalos y el otro es un lobelo. En este último es donde se posan los insectos para polinizarlas.

Encontrarás orquídeas de muchos colores, desde el blanco más puro hasta el violeta más intenso, así como de diferentes tamaños. Ten en cuenta que hay más de 30.000 especies de orquídeas, aunque la más habitual en las tiendas y viveros es la Phalaenopsis, pues es muy fácil de cuidar y su floración puede durar meses.

Cuidados fundamentales de las orquídeas

Orquídea violeta/Foto: Unsplash

Hay dos factores fundamentales a la hora de cuidar de las orquídeas en casa: la temperatura y la luz. Si puedes mantener esos dos aspectos como requieren, no tendrás ningún problema con ellas y te darán flores casi todos los años.

La temperatura ha de estar entre los 10 ºC y los 25 ºC. Este es el motivo por el que, en los sitios muy fríos en invierno, necesitan estar en casas con calefacción central o en las habitaciones de la vivienda donde esté puesta la calefacción en invierno. También tienes la opción de cambiarla de estancia por las noches cuando caen las temperaturas y la colocas en otra donde no haga frío.

Respecto a la luz, las orquídeas necesitan mucha cantidad, así que deberás colocarla en un sitio bien iluminado, preferentemente cerca de una ventana. Pero no pueden recibir los rayos de sol directos o se quemarán. Si tienes en cuenta luz y temperatura, solo has de controlar el riego para que tu orquídea siempre esté preciosa.

Tiempo de riego

Luz en abundancia pero no directamente del sol/Foto: Unsplash

Las orquídeas necesitan poca agua, así que no tienes que estar regándolas continuamente, solo cuando lo necesitan. Para ver si requieren ser regadas, solo has de fijarte en el color de sus raíces. Si es un verde blanquecino o grisáceo, tienes que echarles agua, y si es un verde intenso, no la necesitan aún.

El tiempo habitual suele ser una vez a la semana o cada diez días, dependiendo de la estación del año. Pero lo que nunca falla para acertar con seguridad es observar el color de las raíces. Por ese motivo, asegúrate de que tu orquídea tenga una maceta transparente. No solo podrás verlas mejor, sino que también la planta recibirá mejor la luz.

Método de riego

Macetas con orquídeas/Foto: Unsplash

Para regarlas, el método de riego más efectivo es la inmersión. Coloca la maceta encima de un recipiente con agua, y espera unos minutos para que la planta absorba por las raíces toda la que necesita. Después, retira y asegúrate de que la maceta tiene un buen drenaje para que no quede agua en el fondo o se pueda pudrir.

Lo más práctico es que la coloques sobre un plato con pequeñas piedrecillas, pues el agua que suelte será absorbida por estos y, además de absorberla, contribuirán a que se mantenga la humedad que la planta necesita. Recuerda también pulverizar las hojas y las raíces que salen para fuera de la maceta cuando la riegues. Y no utilices agua directamente del grifo.

Abono

Orquídea/Foto: Unsplash

Puedes echar abono a las orquídeas unas dos o tres veces al año, pero deberás usar un fertilizante específico para ellas. Deberás abonarlas entre dos o tres veces al año. Hay fertilizantes líquidos, que se disuelven en el agua antes de regar, rápidos y sin complicaciones. Hay otros que funcionan por goteo, y vienen en formato monodosis en una botella de pequeño tamaño que deberás introducir boca abajo en el sustrato. Y también los hallarás sólidos, como barritas o clavos que tendrás que pinchar en la tierra después de regar. Estos últimos son los de liberación más lenta.

Plantar orquídeas

Orquídeas/Foto: Unsplash

Para plantar o trasplantar una orquídea, deberás quitarle los musgos y los restos de tierra antes de colocarla en la nueva maceta. Recuerda podar las raíces ennegrecidas, introducir en el recipiente y agregar el sustrato necesario. Después, coloca si es necesario, las varas con las pinzas de sujeción para que sirvan de guías para orientarlas y que estén derechas. Al final, riega por inmersión. Y ten en cuenta que la mejor época del año para plantar o trasplantar orquídeas es durante la primavera y el otoño.