Pero, ¡¿por qué me siguen llamando a la hora de la siesta?!

Seguro que has sufrido molestas llamadas de teléfono en cualquier momento del día por parte de comerciales de todo tipo de empresas, sobre todo de telecomunicaciones. Y seguro que también respiraste aliviado cuando se aprobó la ley por la que esa publicidad agresiva del telemarketing quedaba prohibida.

Sin embargo, todavía te sigue sonando el teléfono a la hora de la siesta y en otros momentos del día. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Están las empresas de telemarketing vulnerando la ley o acaso han descubierto el modo de burlarla? Veamos qué es lo que está sucediendo al respecto.

Ley General de Telecomunicaciones

Se han prohibido en la ley las llamadas comerciales sin haberlas solicitado nosotros / Foto: Unsplash

La Ley General de Telecomunicaciones, Ley 11/2022, de 28 de junio, dio un vuelco a la publicidad y acoso comercial que los consumidores sufrían por medio de llamadas telefónicas. De tal modo, se prohibieron expresamente las llamadas de comerciales y empresas de telemarketing destinadas a ofrecernos servicios sin haberles pedido nosotros información antes. Ya sean de telecomunicaciones o energía, entre otras, no tienen derecho a llamarnos así como así. La Ley pretendía poner fin al spam telefónico.

De tal modo, en base a tal regulación, la Agencia Española de Protección de Datos concreta que, para poder llamarnos necesitan nuestro consentimiento previo, y es obvio que, la mayoría de las veces en las que lo hacen a día de hoy, no lo tienen.

Consentimiento expreso

Tampoco podemos ignorar que, como consumidores, es posible que hayamos dado ese consentimiento previo y expreso para recibir llamadas sin habernos dado cuenta. Sucede así cuando hemos autorizado el uso de nuestros datos personales al usar algún tipo de servicio o al habernos descargado alguna app y otorgado nuestro consentimiento.

Pero incluso en este caso, tenemos la opción de revocar ese consentimiento en el mismo momento de la llamada telefónica, comunicándoselo al teleoperador. Lo lógico sería que este nos informara de esa posibilidad, pero lo cierto es que esto no suele suceder. E incluso cuando pides que no te vuelvan a llamar, es frecuente que no te responda y simplemente te cuelgue el teléfono.

Vacío legal

Teléfono/Foto: Unsplash

Es habitual que el teléfono fijo de muchos hogares ya sólo suene a causa de esas comunicaciones comerciales, si tenemos en cuenta que ahora la mayoría de las personas estamos conectadas mediante el móvil. Las empresas de telemarketing que obran así aprovechan que sí es lícito el uso de los datos personales siempre que se usen para la satisfacción de intereses legítimos. El interés legítimo es aquel mediante el cual la empresa puede probar que ha habido un contacto previo con el cliente y que le va a ofrecer un producto similar al que con anterioridad tuvo contratado. En consecuencia, basta que la empresa demuestre esto para poder seguir bombardeando a llamadas.

Lista Robinson

Mujer al teléfono/Foto: Pixabay

Si quieres evitar recibir este tipo de llamadas, lo más práctico es inscribirse en la conocida como Lista Robinson, un servicio gratuito de exclusión publicitaria. Una vez que te hayas apuntado a la Lista Robinson, dejarás de recibir llamadas comerciales no deseadas. No las recibirás salvo que hayas dado un consentimiento previo a la empresa.

De nuevo aquí nos encontramos con la posibilidad de que hayas cedido tus datos en cualquier servicio y en las cláusulas de uso figure que das permiso para utilizarlos con fines publicitarios o información de tu interés. Así, aunque estés en la Lista Robinson, puede que compruebes que también te han llamado amparándose en esta causa.

Revocación del consentimiento

Revisa siempre cuáles son los permisos que concedes cuando cedes tus datos a empresas, sitios web y aplicaciones de todo tipo. Incluso sucede cuando te apuntas a una newsletter, cuando en el supermercado te piden los datos para un sorteo o cuando usamos una aplicación gratuita de cualquier tipo.

Algo en lo que debes fijarte muy bien es que, si te dan la opción para marcar una casilla para autorizar el envío de publicidad, recuerda no hacerlo si no te interesa ceder tus datos. Aunque ten en cuenta que, incluso en el supuesto de haber dado tu consentimiento, después tienes el derecho de revocarlo en cualquier momento, por lo que la empresa debe facilitarte el medio para hacerlo. Puedes usar el mismo método con el que se hayan puesto en contacto contigo: el teléfono, el correo electrónico o un SMS.