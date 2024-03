Tu móvil tiene más suciedad que el cubo de la basura de tu cocina, ¡te lo demostramos!

Incluso las personas más preocupadas por la higiene suelen olvidar la del teléfono móvil. De hecho, más de una incluso te mira raro cuando comentas que tú limpias tu dispositivo a diario y, en ocasiones, varias veces al día. Todo depende del uso. Y hablamos de limpieza a fondo, no de pasar un trapito por la pantalla.

¿Por qué la limpieza del smartphone es tan importante? Pues porque tu móvil tiene más suciedad que el cubo de basura de tu cocina, el cual no se te ocurriría apoyar en tu oreja o acercarlo a tu boca para hablar. ¿No te lo crees? ¡Te lo demostramos!

Uso del teléfono móvil

Hombre con teléfono inteligente/Foto: Unsplash

Antes de nada, hay que ser consciente de que usamos el móvil para todo. Tal vez no te hayas parado a analizarlo, pero este dispositivo digital se ha convertido en un imprescindible en nuestras vidas. Casi parece un apéndice de nuestro brazo, sobre todo, en aquellas personas que son incapaces de separarse de él.

Así que el teléfono te acompaña por todo tu hogar, en la cocina y en el cuarto de baño; va contigo al centro de trabajo y cuando practicas deportes; y, aunque durante determinadas actividades no lo cojas, tan pronto terminas, ¿qué es lo que haces? Ir a comprobar con las manos tal y como están si tienes una llamada perdida, cuántos mensajes han llegado de WhatsApp o Telegram y si te han entrado muchas notificaciones de tus redes sociales. Con todo ello, lo normal es que se ensucie. Y mucho.

Bacterias en los smartphones

Manos con teléfono móvil/Foto: Pixabay

Cada vez que cogemos el móvil sin habernos lavado las manos, portamos bacterias. Cuando lo dejamos en superficies que no están recién limpias y desinfectadas, como puede ser una mesa de trabajo, una barra de bar, la encima de la cocina o un lavabo, también se llena de bacterias. Y lo que puede ser algo puntual, a lo largo del día, termina convirtiéndose en una suciedad nociva que provoca que sea necesario higienizar el dispositivo.

La London School of Hygiene Tropical Medicine constataba ya en 2011 el problema de la higiene en relación con los teléfonos móviles, advirtiendo de los riesgos sobre la salud que ello conlleva. El estudio, elaborado por London School of Hygiene & Tropical Medicine and Queen Mary, University of London , concretaba que uno de cada seis smartphones tenía bacterias como la E. Coli y la Staphylococcus Aureus, además de materia fecal, la cual puede sobrevivir en manos y superficies durante horas.

Móviles en los entornos hospitalarios

Casi una década más tarde, se publicaba un artículo en Journal of Travel Medicine and Infectious Disease donde se ponía el foco en el uso de los móviles en los centros sanitarios, sobre todo, en el caso de las hospitalizaciones. Bajo el título de Mobile phones represent a pathway for microbial transmission: A scoping review se analizaban 56 estudios realizados hasta el momento, de 24 países del mundo, y las preocupantes conclusiones obtenidas, similares en todos ellos.

El conjunto daba como resultado la necesidad de concienciar a la población sobre la utilización de los móviles en el entorno hospitalario y la de su desinfección para evitar la proliferación de las bacterias y la transmisión de enfermedades.

Más recientemente, en una investigación elaborada por Sellcell en febrero del año 2023, los resultados volvieron a ser preocupantes. En todos los móviles analizados había bacterias E. coli, el bacillus cereus y la S. aureus, mientras que en la mitad de ellos encontraron la bacteria P. aeruginosa. Así que las cosas no han cambiado nada, más al contrario.

Cómo limpiar el teléfono móvil

Persona limpiando teléfono móvil/Foto: Pixabay

Ante este panorama, la desinfección habitual de nuestros dispositivos móviles resulta fundamental. Para hacerlo, deberás lavarte primero las manos. Luego has de pasar con delicadeza una gamuza, paño de microfibra o un algodón con etanol por la pantalla, para eliminar hasta un 75% de las bacterias. Después, continúa por la carcasa y las cámaras traseras.

También es posible usar toallitas desinfectantes, aunque en cualquier caso tienes que ser muy cuidadoso con la cantidad de líquido a utilizar para no dañar el aparato a causa de la humedad. Solo con que pongas una gota de alcohol con etanol en el paño, algodón o pañuelo de papel liso, verás cómo es suficiente para distribuirlo por su superficie y desinfectarlo. A continuación, pasa otra gamuza limpia para secarlo por completo.

Y como lo mejor es prevenir, los expertos recomiendan lavarse las manos con más frecuencia a lo largo del día y no llevar el móvil al cuarto de baño, donde más bacterias y materias fecales se adhieren a él. Piensa que manipular o coger el teléfono sin haberse lavado las manos mientras se está en el servicio no es algo precisamente higiénico. Así que recuerda desinfectarlo cuando sea necesario y no dejarlo en sitios donde está expuesto a una mayor cantidad de microorganismos dañinos.