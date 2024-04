¿Por qué deberías borrar números antiguos de tu móvil?

Son muchos los números de teléfono que terminamos almacenando en nuestro móvil a medida que pasan los años. Sin embargo, no siempre es bueno que lo hagamos, sobre todo, si hablamos de antiguos contactos cuyos números ya no usamos.

Por ello, lo más recomendable es hacer limpieza en nuestro móvil y borrar números antiguos. Hay buenas razones para ello. Estos son los motivos por los que deberías eliminarlos cuanto antes.

Acceso a la información

Icono de contactos/Foto: Unsplash

Guardar números de teléfono que no utilizamos en nuestro móvil facilita el acceso a nuestra información por parte de terceras personas. Ten en cuenta que esos números viejos que ya no usas, que pertenecen a contactos con los que no mantienes relación alguna, pueden acceder a la información que almacenas en aplicaciones como Telegram o WhatsApp, que están vinculadas a tu propia cuenta. Y no solo ellos, sino también aquellos que has usado solo una o dos veces por motivos laborales, compras o contratación de algún servicio de manera puntual.

¿Realmente te interesa que haya personas con las que no te relacionas que puedan ver tu foto o tus estados de WhatsApp o contactar contigo a través de las plataformas en cualquier momento? Bien es cierto que puedes programar estas aplicaciones para que no puedan acceder a determinada información, pero no por completo. ¿No sería más cómodo eliminarlos directamente?

Números antiguos

Teléfono móvil con Whatsapp/Foto: Unsplash

Otro factor a considerar es el hecho de que esos números antiguos puede que ni siquiera pertenezcan ya a la persona o al negocio que tú creías. Es posible que quien era tu contacto haya cambiado de número de teléfono, o bien que tal número haya sido cedido a otra persona por la empresa de telecomunicaciones. Esto solía resultar frecuente con los números de teléfono fijo, pero realmente puede suceder con cualquiera, puesto que es habitual que se reciclen los números de móvil que se dan de baja para ofrecérselos otros clientes.

Así que el acceso a tus datos personales como el número de teléfono, WhatsApp y Telegram, puede estar en mano de cualquiera, y no de quien tú te crees. Si es que te acuerdas de a quién pertenecen esos números antiguos. Seguro que alguno de ellos ni siquiera lo pusiste con nombre en la lista de contactos, como nos ha pasado a todos. Pero es necesario tener cuidado porque, en este momento, ese número puede pertenecer a alguien a quien ni siquiera conoces. Lo mejor es borrarlo.

Espacio de almacenamiento

Smartphone sobre fondo naranja/Foto: Unsplash

De igual modo, hay que valorar el espacio de almacenamiento limitado que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Puede parecer que no, pero así como borras vídeos y fotografías de vez en cuando para liberar espacio, deberías hacer lo mismo con los contactos. Ocupar menos cantidad de memoria de tu teléfono contribuirá a que funcione de manera mucho más rápida. Revisa una vez al mes o cada par de meses para efectuar una buena limpieza de contactos.

Asimismo, en el supuesto de que te avise algún amigo o familiar que ha cambiado de número de teléfono y te facilite el número nuevo, recuerda al instante borrar el anterior. No lo dejes para más tarde o se te olvidará. Así te protegerás y evitarás brechas de seguridad en tu dispositivo. Ten en cuenta que si es otra persona la que tiene el número y se pone en contacto contigo pasándose por tu amigo puedes darle información valiosa o ser objetivo fácil de una ciberestafa.

Eliminar contactos del móvil

Si todavía no tienes claro cómo borrar contactos del móvil, la fórmula es bien sencilla. En Android, solo tendrás que acceder a la libreta de contactos, tocar el nombre del contacto que deseas eliminar y elegir Eliminar entre las opciones del desplegable que aparecerá al pinchar en el icono de los tres puntos que se ve en la esquinar superior derecha. Por su parte, en iOS, deberás pulsar el nombre del contacto, tocar Editar y seleccionar Eliminar contacto.

De igual modo, deberás eliminar los contactos del WhatsApp con los que no te relaciones desde hace mucho tiempo o no te interese tener almacenados, puesto que puedes verte expuesto a las brechas de seguridad si el número es utilizado por otra persona.

Agenda telefónica

Persona escribiendo en la agenda/Foto: Unsplash

Una opción que tiene cada vez más adeptos es borrar esos números que ya no usas o que son antiguos y anotarlos en una agenda telefónica de papel de manera tradicional. Si eres reticente a eliminar alguno de estos teléfonos porque crees que puedes necesitarlos en el futuro, subsanarás este problema anotándolos primero en una libreta y borrándolos después. Así, si en algún momento tienes que echar mano de ellos, solo tendrás que cogerla y marcar en tu smartphone.

Por lo demás, es un consejo recomendable en cualquier caso y con todos los números, porque así evitaremos que, si cambiamos de móvil y no se han trasladado bien todos los datos de un terminal a otro, o ha habido problemas en la nube donde estaban almacenados, seguiremos contando con ellos. Pero recuerda poner la agenda telefónica en un sitio donde no te olvides de ella.