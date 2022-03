Una especie de cangrejo coloniza el Delta del Ebro en dos años

El Delta del Ebro se ha encontrado con una nueva especie. La jaiba azul, un cangrejo nativo del Atlántico occidental, ha colonizado sus aguas y otras zonas cercanas en apenas dos años de expansión explosiva.

Los investigadores recopilaron datos sobre la jaiba azul a través de observaciones directas y entrevistas a pescadores. Han llegado a la conclusión de que la expansión de la especie ha producido el declive de otras, algunas en peligro de extinción. El descubrimiento ha sido realizado en un trabajo liderado por la Estación Biológica de Doñana-CSIC y el Parque Natural del Delta del Ebro, y publicado en Marine Pollution Bulletin.

A partir de programas de seguimiento, capturas pesqueras tradicionales en las aguas literales y datos de lonjas, analizaron información sobre abundancias de la jaiba azul y otras especies a lo largo de una década. "Todos estos análisis permitieron evaluar posibles impactos de la jaiba sobre diferentes especies de peces y crustáceos", apunta Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC.

A pesar de estar presente en Europa desde principios del siglo XX, no se le consideró un problema ambiental serio durante más de 100 años, pero en las últimas décadas su expansión explosiva en el continente y el norte de África ha llegado a alcanzar una alta ocupación.

Se trata de una especie de cangrejo de gran tamaño y eficiente depredador, por lo que su gran impacto en los ecosistemas invadidos no sorprende. No obstante, no existían evidencias sólidas en la literatura científica.

Su primera detección fue en 2012 en La Tancada, una de las grandes lagunas del Delta del Ebro. Alrededor de 2017, inició una rápida expansión hasta 2020, cuando su proceso se ralentizó. Actualmente, está presente en todos los ecosistemas acuáticos del Delta, sus alrededores y las aguas marinas circundantes.

"La irrupción de la jaiba ha llevado aparejada importantes declives de diferentes especies, incluyendo algunas en peligro de extinción a nivel global, como el fartet y la anguila", señala Clavero.

Otras especies

La abundancia de fartet ('Aphanius Iberus'), ha disminuido a la vez que aumentaba la de la jaiba, llegando en 2020 a sus valores mínimos. Al igual que la anguila, que arrastraba un fuerte declive histórico y cuya abundancia en el Delta del Ebro ha mermado desde la llegada de la jaiba azul. El impacto negativo de la nueva invasión ha sido notorio sobre otras especies de peces.

El fúndulo es la única especie que ha aumentado en consonancia con la jaiba. Algo que resulta sorprendente, teniendo en cuenta que su origen es el mismo y comparten área nativa.

El cangrejo verde ('Carcinus aestuarii') ha sido el mayor perjudicado ya que, hasta la llegada de la jaiba azul, era el cangrejo dominante en las aguas marinas y salobres del Delta del Ebro. "Tras la irrupción de la jaiba, el cangrejo verde prácticamente ha desaparecido del Delta. Resulta llamativo que las abundancias del cangrejo verde comenzasen a disminuir cuando las de la jaiba azul justo empezaban a aumentar", recalca Clavero.

Por el momento, no existen medidas de gestión efectivas para controlar o limitar la expansión de la jaiba azul. De manera preventiva se podrían desarrollar estrategias de captura intensiva en lugares con especial interés de conservación como, por ejemplo, los principales bastiones del fartet, o económico, como en enclaves de producción de bivalvos.