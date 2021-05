Seguridad personal en Internet: una prioridad máxima para las empresas

Los problemas que acechan en Internet, especialmente respecto a la privacidad de los datos personales, son cada vez mayores. Coinciden con un crecimiento de las empresas en la vertiente de negocio digital o con base digital, donde se vuelve especialmente importante la seguridad de todos sus datos. Varios estudios muestran que una de cada cuatro empresas tiene una alta probabilidad de experimentar cada día una violación de datos, que puede originar un coste de, aproximadamente, tres millones de euros en los próximos dos años.



Este problema no es únicamente económico: las consecuencias de una ruptura en la seguridad online de las empresas repercuten directamente en la lealtad de los clientes de la compañía afectada, generando desconfianza, mala reputación para la propia marca y una considerable pérdida potencial de ingresos de esta.

¿Cómo proteger a las empresas de este tipo de brechas? ¿Existen herramientas en el mercado lo suficientemente potentes para frenar un ciberataque? En este contento es en el que entran en juego los servidores VPN como la mejor forma de evitar cualquier filtración de datos, tanto corporativos como personales. Empresas como Surfshark ofrecen este tipo de productos que mejorarán, sin duda, la seguridad de todos los datos que viven en el universo online.



En este sentido, hay que tener en cuenta que estar expuestos a una violación de datos sensibles, confidenciales y no autorizados es, dentro del mundo digital, una posibilidad diaria para cualquier compañía que trabaje en este contexto, es decir, para prácticamente la mayoría. Cualquier ente o entidad puede concurrir en dicho riesgo, desde usuarios individuales a empresas, llegando incluso a gobiernos. De hecho, cualquiera puede acarrear problemas a terceros si no están debidamente protegidos en esta selva digital.



Bien es cierto que, en líneas generales, los ciberataques o violaciones de datos personales se producen como consecuencia de las deficiencias existentes a nivel tecnológico, además de por un mal comportamiento o mala práctica del usuario. En esta línea, los hábitos de éstos en Internet influyen considerablemente a la hora de abrir la puerta a posibles amenazas, por lo que la seguridad nunca deja de estar en riesgo.

Conciencia empresarial, clave para evitar ciberataques

Evitar violaciones de seguridad es actualmente una de las prioridades, en lo que a conciencia corporativa se refiere, para todas las empresas que operan en digital. Todas las compañías tienen como imperativo evitar violaciones de la seguridad de sus datos, por lo que concienciar sobre la seguridad cibernética a todos los niveles resulta esencial.



La línea de avances con mejores resultados se centra en estrategias y acciones de ingeniería social, y no en métodos en los que impere la fuerza bruta. Al tratarse de emails inesperados e intrusivos, la opción preferente pasa por mantenerse escépticos y precavidos. Por ello, las organizaciones necesitan concienciar y formar a sus empleados en las mejores prácticas y políticas de seguridad para tratar de cumplirlas en el más estricto de los sentidos. Los trabajadores tienen, por ende, la necesidad de crear y utilizar contraseñas sólidas, cifrar sus emails y todos los datos que se emiten con el claro fin de detectar o prevenir cualquier posible software malicioso.