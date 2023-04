800 días sin Sabina: la vuelta a los escenarios del artista andaluz

Después de tres años desaparecido de escena, Joaquín Sabina regresa a los escenarios este jueves en Las Palmas de Gran Canaria. Su gira Contra todo pronóstico, que comenzó en febrero en Latinoamérica, recorrerá 16 ciudades españolas entre abril y octubre. Después, el músico regresará al continente americano para cerrar su gran reinicio en tierras estadounidenses.

El regreso de Sabina es el resultado de que se encuentra "bien", algo que parece milagroso después de lo que ha vivido en los últimos años. Fuentes próximas al cantante han asegurado a Público las ganas con las que el jienense está afrontando los conciertos, cuyas entradas se agotaron prácticamente el mismo día de su puesta a la venta, en noviembre. Tanto es así, que se han adaptado los diferentes escenarios para poder acoger a una audiencia mayor. Como resultado, se han puesto a la venta nuevas localidades que, según apunta el equipo, "serán las últimas".

"Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie, contra todo pronóstico por la boca muere el pez que asegura que soy mi peor enemigo" es un fragmento de la canción homónima del tour, parte del disco que presenta en directo en su gira y en el que se puede escuchar a un Leiva que, además de ser productor y corista, ya aparecía en la película documental Sintiéndolo mucho. El disco, que en un principio iba a salir las pasadas navidades, se retrasó a 2023 con la idea de ofrecer novedades durante el recorrido internacional.

El calvario de Sabina

El artista dejó sin palabras al mundo del espectáculo. El 12 de febrero de 2020, Sabina sufrió una dura caída durante un concierto en el Wizink Center que le obligó a apartarse de los escenarios hasta su total recuperación. Entre su grave accidente y la pandemia provocada por la covid-19, el músico se vio en la situación de tener que posponer su siguiente cita con el público en el mismo recinto, fijada para el 22 de mayo.

En el momento del accidente, formaba un estupendo tándem con Joan Manuel Serrat, al que el cantante considera como "un buen amigo". Sabina se precipitó del escenario, el cual compartía con el artista barcelonés, desde una altura de un metro y medio, produciéndole una lesión intracraneal. Posteriormente, fue trasladado al hospital donde fue operado e internado en la UCI.

"He salido con mascarilla. Me he comportado como un ciudadano ejemplar. He seguido fumando y bebiendo…". Así relataba entre risas Sabina, durante un coloquio con Benjamín Prado y Nativel Preciado, cómo estaba atravesando el confinamiento. Asimismo, el cantante afirmaba que no volvería a dar conciertos "mientras que la gente llevase mascarilla y no pudieran levantarse".

El artista no auguraba un buen futuro por culpa de la pandemia mundial y se mostraba convencido de que no se resolvería "hasta dentro de un año y medio, por lo menos". Entonces ya avanzaba, "Sí, sí volveré, para decir 'hola y adiós'".

Sin parar

A pesar de las dificultades con las que se topó el cantautor, se sobrepuso a todas ellas y continuó sacando temas. En octubre de 2022 colaboró en el tema Sintiéndolo mucho lanzado por Leiva, un trabajo que se llevó el Goya a mejor canción en 2023. Antes, en 2020, recibió el Premio Ondas en reconocimiento por su brillante trayectoria.

De nuevo, junto con Leiva, compuso "Partido a partido", en honor al club de sus amores, el Atlético de Madrid. "La canción es la punta de lanza de una relación que viene de largo. Sabina, el viejo maestro con finísimo olfato para el talento, lleva siguiendo los pasos de Leiva desde Pereza", aseguran desde la web de Sabina, en referencia al tema colchonero.

La cantante India Martínez, entrega el Goya a mejor canción a Leiva por 'Sintiéndolo mucho', en el que colabora Joaquín Sabina, en la 37 edición de los Premios Goya. — Eduardo Parra / Europa Press

Un documental que refleja el alma

Durante 14 años, Fernando León de Aranoa siguió con su cámara al cantante. Sin planes previos, sin guion ni escaleta, solo una intención de lograr un testimonio vivo y crudo de la etapa crepuscular del ubetense. Quería atrapar el último soplo de una carrera que el artista nunca esperó tener.

En Sintiéndolo mucho, Sabina hurga en sus entrañas para descubrir lo que supone ser un mito que, por más roto que se muestre, siempre recibe la comprensión de un público fiel. Sus operaciones, sus ataques de ansiedad e incluso la caída, ante la que apenas nadie pidió que se le devolviese su entrada, son muestras de ello. Sumido en nubes de humo y rodeado de copas de cristal, Sabina lucha a sus 74 años por seguir siendo el que era y asegura que el documental le ha "salvado la vida".

La dureza de la pandemia también se logra reflejar en el metraje. Para él, fueron unos meses en los que todo aquello de lo que disfrutaba estaba fuera de su alcance y en los que sintió marchitar su inspiración. Sintiéndolo mucho fue el punto de inflexión que el cantante necesitaba para volver al ruedo y del que nació la idea de la actual gira mundial.

Según el propio Sabina, "ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco".