La actriz Carme Elías anuncia que padece alzhéimer

La actriz catalana Carme Elías, de 71 años y con una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión, ha anunciado este sábado en Barcelona que sufre alzhéimer.



La intérprete lo ha revelado al recibir el premio especial Jordi Solé Tura en el "Brain Film Fest", certamen dedicado a explorar las capacidades de la mente y que se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).



"Finalmente, después de un largo y doloroso recorrido de médicos, pastillas, miedos, incertidumbre y mucha valentía, llega la innombrable palabra: alzhéimer", ha afirmado Elías, que ha dado las gracias a la Fundación Pasqual Maragall, que impulsa este festival, por invitarla "a dar visibilidad y dejar testimonio de una enfermedad que no tiene aún marcha atrás".



La actriz ha pronunciado un discurso muy emotivo en el que ha narrado su descubrimiento de la enfermedad, desde el momento en que empezó a sentir los primeros síntomas, aunque los médicos los atribuían inicialmente al estrés, hasta la llegada del diagnóstico.



Así, ha señalado que "al principio cuesta porque no hay señales externas, pero poco a poco te encuentras que estás rodando una película y no puedes continuar con el texto. Primero te falla sutilmente la memoria y luego, de manera más contundente".



Tras confesar que en su última película, "Las consecuencias", se encontró con momentos en que "no podía hablar", no le salían las palabras y el terror poseía su cuerpo, y que el miedo escénico se apoderó de ella, ha admitido que la complicidad con la directora le ayudó a tirar adelante.



La actriz, que ha recibido un aplauso cerrado del público al finalizar su intervención, ha lamentado "la perversidad" de una enfermedad "que no tiene cura", que "te saca tu ser" y que "te lleva hacia la nada", y ha lanzado un mensaje de solidaridad para las familias que "son espectadoras de la agonía" de su ser querido.



Desde la dirección del festival, Albert Solé, Neus Rodríguez y Cristina Maragall han agradecido el coraje y la generosidad de Carme Elías, "que ayuda a dignificar y normalizar la enfermedad de Alzheimer", y han manifestado "que es necesario respetar el derecho de cada persona de decidir si quiere hacer público su diagnóstico".



La actriz, que empezó su carrera teatral en 1974 destacando especialmente en la escena catalana, es popular por series como "Anillos de oro", "Turno de oficio" o "Herederos" en televisión.



En el cine, actuó en "El rey pasmado", de Imanol Uribe; "La flor de mi secreto", de Pedro Almodóvar, o "Los aires difíciles", de Gerardo Herrero.



Ganadora de un Goya y un Gaudí de honor, entre otros premios, la intérprete ha recibido hoy el Premio Especial Jordi Solé Tura de un festival que organiza la Fundación Pasqual Maragall.



En el certamen se ha proyectado "Las consecuencias", un thriller dirigido por Claudia Pinto (2021) en el que interviene Elías.