Albert Roig: "Cuando hago videos irónicos de los barceloneses hay muchos que se me quejan, ¡pero si yo soy de Barcelona!"

Eres actor de formación, ¿es a lo que querías dedicarte?



Sí y me he dedicado a ello durante muchos años. Ahora estoy en un punto de querer volver al mundo de la interpretación porque he hecho la carrera de arte dramático y he trabajado durante muchos años. Pero llegó la pandemia y nos lo cambió un poco todo.

¿Tenías proyectos en marcha?



"Con la pandemia se cerró todo. ¿Y cómo teletrabajas como actor? La creatividad que tenía dentro necesitaba que saliera de alguna manera y salió en formato vídeo"

Estaba en el Liceu haciendo una ópera. No porque yo cantara, sino como figurante que a veces se cobra más que como actor en otro tipo de obras. Y llega la pandemia y nos cierran. Yo venía de grabar una serie, de hacer teatro, del Liceu, de dar clases de teatro y todo esto fue un mundo que se cerró. ¿Y cómo teletrabajas como actor? La creatividad que tenía dentro necesitaba que saliera de alguna manera y salió en formato vídeo y para reírnos un poco de todo aquello que estaba pasando. O sea que fue bastante provechoso.

¿Cuando empiezas a ver que tienes éxito?



Hacia mediados de la pandemia hay un vídeo de Plats bruts [icónica série de humor de TV3] que hace ¡puf! Y aquí dije, ay, ay, está pasando algo y me empieza a seguir gente. Para mí el éxito era tener 3.000 personas que me estuvieran viendo. Y que de repente iba en tren, con mascarilla y alguien me reconocía. Esto para mí ya fue un gran éxito.

¿Es fácil hacer videos cuando no estás acostumbrado?



Yo antes de TikTok no hacía ni stories hablando... Como mucho, colgaba una foto, pero no le hablaba al móvil. Empiezo haciendo lip sync, utilizar sonidos que ya existían. Y de repente, un día decido empezar a hablarle al móvil. Empiezas a perderle la vergüenza a decir cosas. Hubo un día que lo traspasé a Instagram y tenía miedo: a ver qué me dirán, a ver qué pensarán. Y de repente descubres que todo el mundo está un poco igual, que es una válvula de escape.

Los videos que titulas 'cosas del catalán' tienen mucho de éxito. A que crees que se debe?



"Yo creo que 'cosas del catalán' tiene éxito porque la lengua es muy desconocida y porque tenemos muchas palabras que mucha gente desconoce"

Yo creo que tienen éxito porque la lengua es muy desconocida y porque tenemos muchas palabras que mucha gente desconoce o que conocen mucho y entonces se identifican con ellas. Por ejemplo, la gente desconoce mucho insultos en catalán porque nos quedamos con los básicos en castellano, entonces les hace gracia.

¿Es fácil hacer humor en catalán?



Es que yo no sé si hago humor en catalán... Entonces, ¿es fácil? Sí, porque al final reírse de un mismo te permite tener más claro por donde puedes ir. ¿Humor en catalán? Humor en cualquier lengua. Yo creo que es fácil que llegues a la gente a quien le estás haciendo aquellas bromas o aquel contenido. A mí me sale y me ha salido así siempre.

¿Ayudan los creadores de contenido a fomentar la lengua?



Sí, evidentemente. También pienso que no se tiene que abandonar la cultura. Al contrario, creo que desde la creación de contenido tendríamos que ayudar a canalizarlo hacia las artes, los museos, todo el que rodea, porque creo que con las redes es mucho más fácil llegar al público. Actualmente haces un vídeo y puede llegar mucho más rápido y evidentemente conecta mucho más con el público y con la lengua y con la cultura. Y ahora me echo piedras encima pero no nos tenemos que quedar solo con lo que vemos en las redes, a pesar de que hay mucha de variedad y está muy bien.

Si volvemos al humor, ¿nos podemos reír de todo?



"Tengo una vida que me ha llevado a reírme mucho de mí, entonces llega un momento que pienso que puedo reírme de todo. ¿Cuáles son los límites?"

Yo creo que sí, también depende de la perspectiva que cojas y de como juegues a esta reírse de todo. Yo soy bajito, tengo la nariz grande, sordo de una oreja de nacimiento, he tenido los pies planos toda la vida, he llevado aparatos... Tengo una vida que me ha llevado a reírme mucho de mí, entonces llega un momento que pienso que puedo reírme de todo. ¿Cuáles son los límites? Evidentemente tienes que tener clara la respuesta porque siempre puede salir por donde tú no quieres. Cuando hago vídeos de pixapins, por ejemplo, hay mucha gente de Barcelona que se me queja y digo 'pero si yo soy de Barcelona!'.

Has publicado el libro 'humorambigoti.cat'. ¿Qué podemos encontrar en él?



Me propusieron hacer un cuaderno de verano para poder jugar más allá de hablar de mi experiencia en las redes. Sobre todo hay juegos de palabras, propuestas, tests, también hablamos de Plats bruts. Hay un capítulo que me he inventado yo de la serie. Hay mucha relación con el contenido que hago en las redes.

¿Qué proyectos de futuro tienes?



Este mundo de las redes te lleva a colaborar en muchos ámbitos. Me gustaría que fueran más porque al final soy actor y tengo muchas ganas de volver al teatro pero, a la vez, me da respeto, no vaya a ser que la gente piense que me cojan para una peli o para una obra de teatro por las redes y no por tener una carrera de 4 años en una escuela de arte dramático. También he presentado programas en La Xarxa de Televisions Locals, también animo a público, estoy descubriendo el mundo del audiovisual. Sigo dando clases de teatro y sigo siendo el Albert que era antes de la pandemia.

