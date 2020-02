ARCO, Banksy y otras propuestas culturales para la semana

Vivimos tiempos de incertidumbre. Un nuevo fantasma recorre Europa, tiene forma de corona y no, no es la monarquía (ese fantasma nunca se fue). Evite entregarse al pánico ante los cantos de sirena que hablan de pandemia. Aproveche el apocalipsis vírico para coger su vida por la solapa y zarandearla sin miramientos. Empiece por motivarse con un poco de arte y jarana de la mano de esta humilde agenda que en Público elaboramos para usted cada semana.

>ARCO. Este año la feria de arte contemporáneo ha dedicado su sección mollar a la obra de Félix González-Torres, un autor que falleció en 1996 a causa del sida y en cuya obra convergen cuestiones como el activismo político, la idea de colaboración o una nueva interpretación de la autoría del artista. Los comisarios Alejandro Cesarc y Mason Leaver-Yap, que firman la selección multigeneracional de artistas, reúnen a 16 artistas de 13 galerias que dialogan de manera sutil con el legado del artista cubano-estadounidense. Entre las obras expuestas en este espacio, se encuentran dos del español Pepe Espaliú –que también falleció de sida– y que reflexionan sobre la enfermedad.

Destaca una pieza de la galería Maria Eichhorn, Film Lexicon of Sexual Practices, de la galería Barbara Weiss, compuesta por 20 vídeos de contenido sexual en película de 16mm, con un valor de 140.000 euros. La obra nace a partir de una performance en la que una mujer ponía a los visitantes las filmaciones que solicitaban de una lista con una serie de prácticas sexuales y partes del cuerpo, como clítoris, vulva, masturbación femenina o masturbación masculina. También hay obras de Kia LaBeija, una joven artista con VIH, cuya obra está vertebrada en torno a esta enfermedad, y autores como Henrik Olesen, que reflexiona en torno a la homosexualidad y la concepción que de ella se ha tenido a lo largo del tiempo.

Obra del artista chileno Fernando Prats con el lema 'El violador eres tú'.- EFE

Las reivindicaciones por la igualdad de género son un leitmotiv en la obra de muchos artistas, tanto de mujeres como de hombres, que, cada vez más, se suman a la lucha incansable de las artistas por ocupar espacios y por que sus mensajes se hagan oír. Prueba de ello es otra de las piezas más llamativas de la edición, firmada por el chileno Fernando Prats y expuesta en el estand de Joan Prats.

Se trata de unas banderas de su país grafiteadas con el lema El violador eres tú. Acompañando, una pantalla proyecta imágenes sobrecogedoras de un grupo inmenso de mujeres unidas en el canto de Un violador en tu camino, el que ya se ha convertido en himno global del feminismo contra la violencia sexual hacia las mujeres.

¿Dónde? Ifema. Av. del Partenón, 5. Madrid

¿Cuándo? Hasta el domingo 1 de marzo.

¿Cuánto? Desde 30 euros. Diferentes tarifas. Consultar aquí.

Una de las obras del artista Banksy.

>El mundo de Banksy. Tras el éxito de la exposición The World of Banksy en París, llega a Barcelona el maestro del Street art. Consagrado ya como artista de prestigio mundial, Banksy ha conseguido no obstante preservar su anonimato sin dejar de impactarnos regularmente con obras murales y happenings de todo tipo.

¿Dónde? Espai Trafalgar. Carrer de Trafalgar 34. Barcelona.

¿Cuándo? De martes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 24 de abril.

¿Cuánto? 12 euros.



Goran Bregovic.

>Goran Bregovic. El guitarrista, compositor, arreglista y productor bosnioherzegovino Goran Bregovic, que alcanzó cierta notoriedad con la banda sonora de la película El tiempo de los gitanos, de Emir Kusturica, presentará los temas de su último disco, Tres cartas de Sarajevo, un nuevo trabajo que le afianza como un icono de la música balcánica.

¿Dónde? Palacio Euskalduna. Abandoibarra Etorb., 4, Bilbao.

¿Cuándo? Sábado 29 de febrero a las 20 horas.

¿Cuánto? De 29 a 54 euros.

Y además...

>José Mercé. Este cantaor conoce e interpreta el flamenco como nadie, y con su espectáculo flamenco repasa los palos más conocidos que interpreta con suma maestría. ¿Dónde? Teatro-Auditorio de Roquetas del Mar. Avenida Reino de España, s/n. ¿Cuándo? Sábado 29 de febrero a las 21.30 horas. ¿Cuánto? Desde 3 euros.

>Barro. Esta obra es el primer paso de una tetralogía que reflexiona sobre lo que queda de la idea de Europa moldeada durante el siglo XX. Cien años después del final de la Primera Guerra Mundial este texto homenajea las voces de quienes lucharon por vertebrar una idea de Europa que siempre acaba encontrando su más íntima razón en la cultura. ¿Dónde? Teatro Gayarre. Avenida de Carlos III el Noble Etorbidea, 1. Pamplona ¿Cuándo? Lunes 2 de marzo a las 20.30. ¿Cuánto? Desde 15 euros.



>Señor Ruiseñor. Esta obra de teatro es una sátira que introduce algo de humor en la situación actual de Catalunya. Una aproximación inteligente y atrevida que combina el arte y la realidad. ¿Dónde? Teatre Tarragona. Rambla Nova, 11. ¿Cuándo? Sábado 29 de febrero a las 21 horas. ¿Cuánto? Desde 27 euros.