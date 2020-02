Teatro comprometido, monólogos vaginales y otras propuestas culturales para la semana

Llega como cada año el Carnaval y conviene no despistarse. Es hora de confeccionar el disfraz de turno, ese que nos permitirá ser otro durante unas horas, evadirnos por un rato del aburrimiento y la desfachatez de lo cotidiano, siempre al acecho del más incauto. En el caso de que no sea usted muy de caretas, no dude en echar mano de nuestra agenda cultural, un espacio libre de infamias que le permitirá cobijarse de la realidad tal y como haría un buen disfraz.

>Antropoceno. El dramaturgo y actor americano Thaddeus Philips estrena un espectáculo eminentemente visual y poético (pero también absurdo, bello y cómico, como lo define el propio director) sobre nuestro actual estado de emergencia climática y la fragilidad en la que nos encontramos frente a las necesidades que requiere esta crisis planetaria.



¿Dónde? Teatro de la Abadía. Calle de Fernández de los Ríos, 42. Madrid.

¿Cuándo? Sábado a las 20 horas. Hasta el 29 de marzo.

¿Cuánto? Desde 7 euros.

'Los monólogos de la vagina'

>Los monólogos de la vagina. La comedia de Eva Ensler que rompe tabúes sobre la mujer y su sexualidad. Un espectáculo que aborda, en clave cómica, la sexualidad femenina, los tabúes y la violencia de género. Monólogos de la vagina se compone de una serie de monólogos que de alguna manera se relacionan con la vagina, ya sea a través del sexo, el amor, la violación, la menstruación, la mutilación o la masturbación.

¿Dónde? Club Capitol 2. La Rambla, 138. Barcelona.

¿Cuándo? De miércoles a domingo. Hasta el 19 de abril.

¿Cuánto? Desde 19 euros.



Un instante en la película 'System Crasher'.

>XI Humans Fest. Este festival ofrece un espacio audiovisual único para sensibilizar en materia de derechos humanos en la ciudad de València. Su programación permite disfrutar de las últimas novedades internacionales del cine documental. Entre las novedades de la presente edición, se incorporarán trabajos de ficción dentro de las secciones oficiales a concurso.



¿Dónde? Localizaciones diversas en València.

¿Cuándo? Hasta el domingo 1 de marzo.

¿Cuánto? Gratis.

Alberto Giacometti posando junto a 'Les Bourgeois de Calais' de Rodin, 1950.- FONDATION GIACOMETTI

>Rodin-Giacometti. A través de cerca de doscientas obras, esta exposición aborda un binomio único, conformado por dos genios del arte. Rodin-Giacometti muestra el modo en que ambos artistas fueron hallando, cada uno en su época, la forma de aproximarse a contornos y figuras nuevas. Obras personales pero, a la vez, en sintonía con su tiempo: en Rodin el del mundo anterior a la Gran Guerra; en Giacometti, el de entreguerras y el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

¿Dónde? Fundación Mapfre Recoletos. Paseo de Recoletos, 23. Madrid.

¿Cuándo? Hasta el domingo 10 de mayo.

¿Cuánto? Desde 3 euros.



Y además...

>Memoria es una exposición que, a través de interactivos, descubre a los más pequeños los secretos que esconden la mente humana. Conceptos como la memoria flash, la memoria implícita o la capacidad del ser humano de evocar un recuerdo a través de un olor, quedan desvelados en este interesante recorrido. ¿Dónde? Museo de la Ciencia de Valladolid. Avenida de Salamanca, s/n. ¿Cuándo? Hasta el 18 de mayo. ¿Cuánto? Desde 3 euros.



>Olafur Eliasson: En la vida real. La obra de este artista danés nos invita a reflexionar sobre el modo en que percibimos nuestro entorno y nos movemos en él. Lo hace a través de materiales diversos, tales como el musgo, el agua, el hielo procedente de glaciares, la niebla, la luz o los metales reflejantes. ¿Dónde? Museo Guggenheim Bilbao. Avenida Abandoibarra, 2. ¿Cuándo? Hasta el 21 de junio. ¿Cuánto? 16 euros.



>Leila Alaoui: Los marroquíes. La obra de esta joven fotógrafa y video-artista, tristemente fallecida en el atentado de Uagadugú, en Burkina Faso, hace tres años, es ahora homenajeada por la Casa Árabe de Córdoba. En esta muestra, se presenta un serie de 30 retratos realizados en su estudio portátil, visitando pueblos y comunidades de su país de origen, Marruecos. ¿Dónde? Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. Córdoba. ¿Cuándo? Hasta el 13 de marzo. ¿Cuánto? Gratis.