La robótica parece empeñada en demostrar sus capacidades más sensibles. Véan si no a este androide capaz de dirigir una orquesta sinfónica provista de tubas, oboes, fagots y señoros con mostacho. Todo un hito de la modernidad solo comparable con ese otro autómata japonés especializado en triples. Pues bien, sepa usted que mientras la robótica se las da de no sé qué, el ser humano va camino de convertirse en una extensión de la tecnología, una suerte de carapantalla con la profundidad intelectual de un picaporte. Lo dicen los expertos. No le queda otra que combatir la frialdad de la máquina a base de jamoncito del bueno, bailes espasmódicos y teatro documental. Aquí nuestras propuestas de la semana:

>Gastrofestival 2020. Es importante tomarle el pulso a la actualidad, pero no lo es menos tomarle el pulso a una buena variedad de pinchos y tapas variadas. Este año, el festival contará con 620 actividades y más de 500 establecimientos e instituciones participantes, entre los que se encuentran tanto restaurantes, tascas y bares como mercados, tiendas, librerías, cines, teatros y museos. Además, el festival permitirá disfrutar de nuevo de experiencias gastronómicas y culturales únicas vinculadas con literatura, arte, diseño, solidaridad o moda.



¿Dónde? Diferentes localizaciones Madrid.

¿Cuándo? Del 7 al 23 de febrero.

¿Cuánto? Precios diversos. Consulta aquí.

El artista Rubén Ramos Nogueira durante una de sus agitadas performance que se podrá ver en Sâlmon.

>Sâlmon. Festival d'Arts Vives de Barcelona. Conviene mover el cucu de vez en cuando. Los expertos coinciden en que los beneficios para el cuerpo son notables. En Sâlmon están al corriente de este asunto. Para ello proponen una nutrida programación con lo más granado en danza, performance y arte vivas contemporáneas. Una celebración del cuerpo que no puede perderse.

¿Dónde? Diferentes localizaciones en Barcelona.

¿Cuándo? Hasta el 16 de febrero.

¿Cuánto? Desde 8 euros.

Un albañil de los años 20 retratado por August Sander.

>August Sander: Gente del siglo XX. Los retratos de August Sander invitan a ser leídos desde una perspectiva más amplia pese a que remiten a un contexto geopolítico muy específico. En cierta forma, constituyen algo parecido a un panóptico sobre la condición humana, un registro acerca de las vicisitudes, las mentalidades y los modos de organización social en la vida campesina y en la metrópolis moderna.

¿Dónde? Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá, 42. Madrid.

¿Cuándo? Del 7 de febrero al 17 de mayo.

¿Cuánto? 4 euros.

'La invasión de los bárbaros'.- ARDEN PRODUCCIONES

>La invasión de los bárbaros. València 1939. Una conservadora del Museo del Prado es interrogada por un militar franquista acerca del paradero de un cuadro que ha desaparecido de las Torres de Serranos y que se encontraba oculto junto a otros muchos cuadros evacuados del museo de Madrid. Entretanto, en un pueblo de la provincia de València, una mujer acude en 2009 al ayuntamiento de dicha localidad para entrevistarse con su alcalde. Viene a tratar sobre un asunto de la memoria histórica. Un relato que transcurre simultáneamente en dos momentos y espacios diferentes. Un cuadro, dos épocas, cuatro almas traspasadas por la historia.

¿Dónde? Sala Russafa. Calle de Dénia, 55, València.

¿Cuándo? Del 7 de febrero al 1 de marzo.

¿Cuánto? Desde 10 euros.

Y además...

>Jauría. Dramaturgia a partir de la transcripción del juicio realizado a La Manada, construida íntegramente con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante. ¿Dónde? Auditorio Municipal de Medina del Campo. Plaza de Segovia, s/n. Medina del Campo. Valladolid ¿Cuándo? 7 de febrero a las 20.30 horas. ¿Cuánto? Desde 15 euros.

>Picasso crea. El Museo Picasso de Málaga te ofrece la posibilidad de visionar un documental que muestra cómo era el genio cubista crea a través de la experiencia de David Douglas Duncan. Una de las mentes más innovadoras del siglo XX aparece retratada por uno de los fotoperiodistas más importantes de la época. ¿Dónde? Museo Picasso de Málaga. Palacio de Buenavista, Calle San Agustín, 8. ¿Cuándo? Hasta el 29 febrero. ¿Cuánto? Desde 9 euros.

>Dibujantas. La primera muestra colectiva que reúne el trabajo de las mujeres que revolucionaron el mundo de la ilustración como Maruja Mallo, Piti Barolozzi, Coti, Marga Gil Roësset o Mar Ferrero. ¿Dónde? Museo Etnográfico de Castilla y León. Calle Sacramento, s/n. Zamora. ¿Cuándo? Hasta el 16 de febrero. ¿Cuánto? Entrada gratuita.