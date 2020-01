La trastienda de los museos, cine cutre y otras propuestas culturales para la semana

Se nos hizo eterno el mes de enero. El regreso tras el parón navideño es duro y puede conducirle a estados de cierta desazón o melancolía. Conviene, no obstante, no caer en fatalismos y para ello le proponemos entregarse a la belleza. Un antídoto un poco moñas pero que, como dijo algún iluminado que no conocía mi barrio, está por todas partes, incluso en los lugares más recónditos. Con tan noble fin, en Público queremos mostrarle los secretos mejor guardados de los museos, enseñarle que lo cutre puede ser sublime y que el Año de la Rata chino puede convertirse en la bacanal que siempre anheló. Veámos...

>In Museu. ¿Le gustaría visitar los museos y centros de arte de Barcelona de otra manera? ¿Quiere conocer algunos de nuestros museos de referencia acompañado de los profesionales que están a su cuidado? Está de suerte; In Museu le invita a visitar los espacios habitualmente restringidos y a conocer el trabajo de los profesionales que trabajan allí. Una oportunidad para acercarse a las colecciones en compañía de guías especializados, de conservadores, restauradores o archiveros. Es importante reservar antes tu visita en su web.

¿Dónde? Varias localizaciones en Barcelona.

¿Cuándo? Sábado 1 de febrero de 9 a 18.30 horas.

¿Cuánto? 2 euros (reserva previa online).

Una escena de la película 'Dangerous Men', que inaugurará CutreCon.

>CutreCon 9. Vuelve como cada año su cita con el peor cine de la historia. Tan malo, que se merece un festival. En concreto, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, que en su novena edición nos trae una selecta programación nutrida por un buen puñado de engendros cinematográficos. Prepárese para una buena dosis de horror, pena y vergüenza ajena. Está avisado.



¿Dónde? Palacio de la Prensa. Plaza de Callao, 4. Madrid.

¿Cuándo? Hasta el 2 de febrero.

¿Cuánto? Precios variados. Consulte aquí el programa.

Teatro contemporáneo de la mano de Modesto Lai y Alba Rubió.

>¡Play! es una invitación al juego permanente, a poner en relación elementos dispares sin un sentido concreto para explorar posibilidades creativas sin límites y acoger formas diversas y bellas de la realidad que nos rodea cada día. ¡Play! es teatro contemporáneo y, también, un concierto de tablemusic con canciones comprometidas y muy juguetonas.

¿Dónde? Sala Carme Teatre. Carrer de Gregori Gea, 6. València.

¿Cuándo? Del 31 de enero al 2 de febrero.

¿Cuánto? Desde 8 euros.



El artista barcelonés Joe Crepúsculo.

>Joe Crepúsculo. Coincidiendo con la celebración del año chino de la Rata, el músico Joe Crepúsculo ha preparado "un concierto-fiesta-akelarre-carnaval". Una cita que no puede perderse porque será una de las mayores fiestas del año de la mano de la siempre sugerente e inclasificable "fábrica de baile" del catalán.



¿Dónde? Sala Apolo. Calle Nou de la Rambla, 113. Barcelona.

¿Cuándo? Sábado 1 de febrero a las 20.30 horas.

¿Cuánto? 15 euros.

Y además...

>Cirque du Soleil presenta en España Kooza, un exótico espectáculo que combina un paisaje sonoro subcontinental, una iluminación y un vestuario de otro tiempo, maravillas acrobáticas y un gran genio teatral. ¿Dónde? Charco de la Pava. Carretera Muro de Defensa, s/n (Parque Vega Triana). Sevilla. ¿Cuándo? 31 de enero a las 18 horas o a las 21.30 horas. ¿Cuánto? De 55 a 71 euros.



>El enfermo imaginario. La compañía Morboria Teatro representa la última obra que escribió y representó Molière. Sucedió en la cuarta función, cuando el dramaturgo y actor cayó fulminado haciendo de enfermo y provisto de una bata amarilla, de ahí viene, según la leyenda, la tradición de que el color amarillo sea gafe sobre las tablas. ¿Dónde? Teatro Palenque. Calle Palenque, s/n. Talavera de la Reina, Toledo. ¿Cuándo? Sábado 1 de febrero a las 20.30 horas. ¿Cuánto? Entre 12 y 15 euros.



>Peregrinos. El teatro, los títeres y el cine de animación se fusionan en este montaje destinado a los más pequeños. Una niña deja atrás la ciudad amenazada por la guerra donde creció para atravesar el desierto en busca de un sueño: llegar al mar y reencontrarse con su padre. ¿Dónde? Auditorio Municipal de Medina del Campo. Plaza de Segovia, s/n. Valladolid. ¿Cuándo? Domingo 2 de febrero a las 19 horas. ¿Cuánto? 6 euros.