En Público queremos que nuestros lectores desconecten de su día a día aciago. Jornadas maratonianas, producción en serie, precariedad en vena... Lo cotidiano puede convertirle en un ser huraño, un tipo o tipa carente de asideros morales tras comprobar, no sin cierto estupor, que su vida se limita a trabajar y preparar 'tuppers'. Ya lo sintetizó, hace apenas unas semanas, nuestro poeta metropolitano con aquel certero haiku contemporáneo: Casa-curro-casa.

Pues bien, a continuación le detallamos una serie de propuestas culturales para que convierta esas horas 'no productivas' en fertilizante para su maltrecho espíritu.

>La Movida. Crónica de una agitación. Tras varias décadas de dictadura y ostracismo, la transición española vio aparecer una nueva generación fascinada por la modernidad y la idea de lo nuevo. La excepcionalidad de la fotografía de ese período es precisamente su aportación individual, reflejo de la diversidad de los mundos en los que se volcaron y de sus ricas personalidades. Esta muestra ofrece una aproximación a este momento histórico desde la perspectiva de la fotografía, abordando ámbitos y miradas radicalmente diferentes.

¿Dónde? Fundación Foto Colectania. Passeig de Picasso, 14. Barcelona.

¿Cuándo? Hasta el 16 de febrero.

¿Cuánto? 4 euros.



Angel Olsen.





>Angel Olsen es sin duda una de las voces femeninas al alza en el panorama alternativo norteamericano. All Mirrors (Jagjaguwar / PopStock!, 19) es quizá su trabajo más personal, melodramático y maduro. Un disco que ya está considerado como uno de los mejores de la década y que ha catapultado a una mujer que ha pasado de ser una cantautora indie más a una rara avis más que necesaria en la escena.



¿Dónde? Sala But. Calle Barceló, 11. Madrid.

¿Cuándo? Sábado a las 12 horas.

¿Cuánto? 30 euros.

'Cuqui Jérez. Las ultracosas'.- TEATROS DEL CANAL

>Las ultracosas. Se mueve Cuqui Jerez (Madrid, 1973) en un territorio, cultivado durante años por ella misma, donde no hay lugar para los convencionalismos. Sus coreografías no se corresponden necesariamente con la idea de «una coreografía» pero al final de la función no es difícil encontrar conexiones y probablemente se salga del teatro con las ideas expandidas y los conceptos trastocados.

¿Dónde? Teatros del Canal. Calle de Cea Bermúdez, 1. Madrid.

¿Cuándo? Domingo a las 18 horas.

¿Cuánto? Desde 10 euros.

'Los otros Gondra'.- TEATRO ARRIAGA

>Los otros Gondra. En esta obra de teatro el autor Borja Ortiz mira desconcertado a su alrededor y trata de contar hacia dónde vamos poniendo el foco en una familia vasca. ¿Qué peso pueden tener el apellido y la sangre para las nuevas generaciones? Quizás haya llegado el momento de hacerse preguntas y encontrar motivos para la esperanza.

¿Dónde? Teatrro Arriaga. Arriaga Plaza, 1. Bilbao

¿Cuándo? Domingo a las 20 horas.

¿Cuánto? Desde 9,50 euros.

Y además...

>Señora de rojo sobre fondo gris. Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en aquella España con rasgos inequívocos, que nos habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad. ¿Dónde? Teatro Olympia. Sant Vicent Màrtir, 44. València. ¿Cuándo? Hasta el 2 de febrero. ¿Cuánto? Desde 18 euros.



>Juana Francés. El informalismo también era mujer. La Galería Mayoral expone 14 obras de Juana Francés, fundadora, junto a Saura, Canogar y Millares del mítico 'El Paso' en 1957. ¿Dónde? Galería Mayoral. Carrer del Consell de Cent, 286. Barcelona. ¿Cuándo? Hasta el 1 de febrero. ¿Cuánto? Gratis.

>Memoria. La muestra enseña al público, a través de diferentes experiencias, qué es la memoria implícita y la memoria flash o cómo un determinado olor puede llegar a evocar un potente recuerdo. ¿Dónde? Museo de la Ciencia de Valladolid. Avenida de Salamanca, s/n. ¿Cuándo? Hasta el 18 de mayo. ¿Cuánto? 3 euros.