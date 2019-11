Ya tuvo lugar el encendido. Pero le rogamos que sea cauteloso. El esplendor de la luminotecnia navideña podría llevarle a engaño. No se deje embaucar. No hay más luces que las que usted –se viene la moñada, ya lo siento– albergue en su interior. Las de afuera están muy bien pero no dejan de ser un decorado; fuego fatuo pensado para el selfie y el yo-estuve-ahí. Conviene que indague usted por aquí las luces verdaderas, esas que se le encienden a uno cuando menos se lo espera al son de la algarabía urbana de Émbolo o de una muchedumbre anarca con sed revolucionaria.

>Émbolo. Dice la nota de prensa que Émbolo son como "una olla a presión" provista de condimentos variados; "trap, ritmos de tradición afro, polirritmias, actitud punk e intensidad bakala". Si no fuera suficiente tremendo mezclote, añadan a la cocción un buen puñado de letras ácidas y un directo que no deja indiferentes. No se pierdan la presentación de Claraboya Del Universo, su nuevo trabajo discográfico.

¿Dónde? Independance Club. Calle de Atocha, 127. Madrid.

¿Cuánto? 10 euros.

¿Cuándo? Sábado 30 de noviembre. 20 horas.

Milicianos en el cuartel Bakunin (cuartel del Bruc) el 27 de agosto del 36.- ANTONI CAMPAÑÀ

>Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939. Caos, desorden e improvisación. La mala reputación suele achacar a los anarquistas una suerte de descoordinación innata. Pues bien, no es el caso. Esta muestra evidencia que sabían muy bien qué querían explicar y cómo hacerlo. Fotógrafos profesionales registraron la revolución en ciernes que se propagó por las calles de Barcelona entre julio del 36 y mayo del 37. Cientos de instantáneas, procedentes de diversos archivos, nos retrotraen a aquellos días en los que todo parecía posible.

¿Dónde? Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Plaça de Pons i Clerch, 2. Barcelona.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 16 de mayo.

Keith Haring. Arte para todos en Valladolid.

>Arte para todos. Keith Haring se fue demasiado pronto pero nos dejó una obra gráfica que todavía nos interpela desde los ochenta. A caballo entre el juego y la reivindicación, el universo de Haring nos habla de conciencia social y rearme moral, y eso, en tiempos líquidos, siempre es de agradecer. No se pierdan esta exposición que cuenta con piezas originales y un centenar de carteles cedidos por el coleccionista José Luis Rupérez.



¿Dónde? Sala del Museo de la Pasión. Calle Pasión, s/n. Valladolid.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 16 de febrero.

'Topografies de l’ànima', a cargo de Cesare Pergola.

>Topografies de l’ànima. El italiano Cesare Pergola reconstruye la obra de Caravaggio y José Ribera a base de polígonos encadenados. Después recrea tridimensionalmente el lienzo, lo que confiere a su obra multitud de puntos de vista, como si acabara de una vez por todas con la tiranía de la perspectiva y pudiéramos disfrutar del 3D en cuadros bidimensionales.



¿Dónde? Sala de exposiciones Ajuntament de València. Plaça de l'Ajuntament, 1.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 26 de enero.

Y además...

>Diseño de sistemas: la escuela de ULM y la Compañía Braun. El diseño de lo cotidiano al servicio de la belleza. O al revés, la belleza al servicio de lo útil. De eso va esta exposición que congrega una buena muestra de algunos de los diseños industriales que han marcado época. ¿Dónde? Museo de San Telmo. Plaza de Ignacio Zuloaga, 1. Donostia. ¿Cuándo? Hasta el 12 de enero. ¿Cuánto? 6 euros.

>Prada Poole. La arquitectura perecedera de las pompas de jabón. Este proyecto trata de dar cuenta de la naturaleza visionaria y, claramente, adelantada a su tiempo de un autor singular que consigue fusionar en sus proyectos arte y ciencia, realidad y utopía, presente y futuro a lo largo de toda su carrera. ¿Dónde? MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24. León. ¿Cuándo? Hasta el 12 de enero. ¿Cuánto? 3 euros.

>Marwan. El cantautor y poeta visitará Almería para regocijo de sus seguidores almerienses. Irá pertrechado de su guitarrica y de sus poemas-haiku de influjo coelhiano. ¿Dónde? Teatro Cervantes. Poeta Villaespesa, 1. Almería ¿Cuándo? Viernes 29 de noviembre. ¿Cuánto? Desde 18 euros.