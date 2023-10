Arde Bogotá: "Unos chavales haciendo canciones en un polígono van a ir a los Grammy"

Hace menos de un mes salieron las nominaciones de los Grammy. ¿Cómo vivisteis ese momento? ¿Os lo esperabais?

Antonio: La verdad es que nos pilló bastante por sorpresa. Yo, por ejemplo, no me enteré hasta que habían pasado como dos horas, que miré el teléfono y había reventado. No nos lo esperábamos, ninguno menos José Ángel, que tenía la corazonada de que iba a ocurrir y el tipo llevaba diciéndolo un montón de tiempo y acertó, para disgusto de todos.

José Ángel: Menos el mío. ¿Para disgusto de todos, sabes? [ríen] Menos el mío que me llevé 25 euros de una apuesta que me eché con él.

Acabáis de publicar vuestro segundo disco, 'Cowboys de la A3' .¿Os sentís así en vuestros viajes por carretera en la gira? ¿Cómo fue el proceso creativo del álbum?

Antonio: Está muy marcado por cómo descubrimos lo que era vivir todo el tiempo de camino a algo. Mientras hacíamos ese disco, girábamos el anterior y muchas veces nos encontramos con que las cosas que nos pasaban siempre nos ocurrían –o al menos el momento de digerirlas– de camino al siguiente concierto, de vuelta o yendo a algún sitio.

Porque nuestra vida en ese momento, y también ahora, era de continuo viaje. El disco está plagado de referencias a esos paisajes y a esas imágenes que hay en nuestra memoria de las cosas que nos pasaron cuando íbamos a los sitios y cuando vivimos de camino a nuestro futuro. Y por eso también la metáfora que le da nombre al disco y el resto de las cosas que se cuentan en él.

En el nuevo álbum, además, habéis apostado por un sonido más rockero que el anterior. ¿Hubo algún recelo a dar ese paso?

Dani: Siempre decimos que la gira anterior nos reafirmó mucho como banda. La conexión que tenemos con el público en cada concierto que pasaba también nos confirmaba que podíamos dar un poquito más de caña al amplificador y darle más fuerte a la batería. Y eso hizo que, haciéndose ese disco en ese momento también de girar, quisiéramos también reafirmar eso en el álbum y en las canciones que estábamos haciendo, quitarle a lo mejor esa parte edulcorada que se le mete a veces a las guitarras y que suene un poco más crudo.

Este último trabajo tiene letras donde mostráis cierta vulnerabilidad. Habéis contado que el disco podría reflejar también la nueva masculinidad, donde los hombres y las estrellas de rock también se pueden mostrar sensibles y vulnerables

"Existe una reflexión colectiva para avanzar hacia un sitio donde expresemos las cosas de una manera mejor"

Antonio: Bueno, ojalá, tampoco es deliberado, pero sí que me gusta pensar que los cuatro pertenecemos a una generación donde los hombres cishetero ya tenemos una mentalidad distinta de la que tenían generaciones anteriores a la nuestra. Donde ya se puede hablar de otras cosas o expresar tu masculinidad o tu sexualidad; o tus ideas y tus sentimientos de una forma diferente de cómo se había hecho hasta ahora.

Ello se cuela inevitablemente en nuestras canciones porque también creo que está presente todo el tiempo en nuestra vida, en cómo somos y en cómo tratamos de ser en respuesta al tiempo en el que estamos, ya que el mundo ya no es el que era. Por suerte, existe una reflexión colectiva para avanzar todos, incluidos los hombres, hacia un sitio donde expresemos las cosas de una manera mejor.

Ojalá estar en ese camino, la verdad, hay veces que pienso que sí y hay veces que pienso que no, que todavía como artistas no terminamos de expresarnos todo lo concreto que lo podríamos hacer. Al final es parte del dilema de hacer una canción sobre las ganas que tengo de estar con una persona y saber hacerlo sin entrar en un sitio que luego no nos parezca el adecuado.

Habéis agotado todas las entradas de vuestra gira incluyendo tres fechas en Madrid. ¿Cómo os sentís? ¿Habrá alguna sorpresa para los fans?

Pepe: Está bien, lo estamos preparando. Un par de sorpresas para cada día. ¿Cómo nos sentimos? Pues como cuando le das una hostia a una piñata y te cae la chuche buena, yo creo que es algo así, muy gratificante, inesperado y satisfactorio.

El año pasado teníais la mitad de oyentes que ahora en Spotify. Cuando arrancó el grupo, ¿os imaginasteis llegar algún día a este punto?

Antonio: Lo soñábamos. Siempre hemos sido muy de fantasear con cosas gigantes. Lo que pasa es que nos han pasado cosas con las que ni siquiera llegamos a fantasear. Y lo que desde luego no teníamos pensado era que las cosas ocurrieran tan deprisa y de una forma tan mágica como nos ha pasado. Pero bueno, vivimos ahí sorprendidos, un poco despeinados por las cosas que pasan.

Los miembros de Arde Bogotá, Daniel Sánchez, Pepe Esteban, Antonio García y José Ángel Mercader, en los estudios de Sony Music. — Jaime Morato / Público

También habéis cruzado la frontera en vuestra gira. ¿Cómo ha sido la experiencia en Latinoamérica?

Dani: Enriquecedora, sobre todo porque llevamos el nombre de Bogotá y por fin pudimos conocer la ciudad. Hemos estado ya dos veces, pudimos ver lo que ocurre allí y comprender por qué llevamos este nombre. Hasta el momento solo había estado Antonio y ahora pudimos estar el resto y entender por qué vamos con ese orgullo de llevar el nombre de la ciudad.

“Nuestros directos son como la ciudad de Bogotá, un caos ordenado”

Antonio: De hecho, en la ciudad hay una suerte de caos ordenado. Es una ciudad muy caótica, pero muy ordenada dentro de todo. Tiene una lógica concreta dentro de esa ciudad que, de otra manera, aquí sería absurdo, pero allí funciona bien. Y nuestros directos, de hecho, son así: un caos ordenado.

Bogotá es una ciudad muy especial para vosotros

Antonio: Es inspiradora. En realidad el nombre llega a la banda casi por casualidad o azar pero alguna vez me he parado a pensar que me gusta la metáfora, porque es muy rock and roll Bogotá. Es un monstruo de ciudad, con millones de personas allí viviendo y bastante aventurera. Y sí que me parece que tiene algún tipo de relación con nuestro discurso y nuestro sonido.

El remix de 'Los Perros' también está arrasando en la escena techno. ¿Cómo surgió esa idea?

José Angel: K-Style hizo el remix en su casa, por lo que he visto, lo he leído en una entrevista en algún medio cántabro porque nunca le hemos preguntado en persona: "Tío, ¿cómo la creaste?" [ríe]. El tipo hizo el remix en su casa y ya contactó con Andrés. Supongo que se pusieron de acuerdo para terminarlo y creo que lo empezaron a pinchar. Nosotros nos enteramos porque nos habían etiquetado en redes sociales que lo habían pinchado en sitios muy locos, entre ellos Bogotá y Medellín.

Dani: Yo lo primero que recibo es un vídeo de Medellín, de un garito o un festival lleno de miles de personas, sonando ese remix. Y el tema mola mucho, pero era cómo: "¿Qué pasa? ¿Está petando esta canción con el remix?". Y nos molaba mucho el tema, si no no hubiésemos dicho de sacarlo juntos y hacerlo oficial.

También habéis reflejado problemas sociales y políticos en alguna de vuestras canciones ,como 'Tijeras', con la que muchos jóvenes se pueden ver reflejados. ¿El mensaje de la meritocracia y la cultura del esfuerzo ha hecho mella en los jóvenes?

"Muchas veces uno vive limitado por cosas que no ha podido elegir"

Antonio: No lo sé, porque muchas veces siento que nuestra sensación a veces es la contraria. Cierta desilusión y cierta desgana frente a lo bueno, a cómo funciona la sociedad en la que vivimos y cómo muchas veces uno vive limitado por cosas que no ha podido elegir. Lo que pasa es que la nuestra es una historia un poco de lo contrario. Nosotros hemos tenido la suerte de que unos chavales haciendo canciones en un polígono van a ir a los putos Grammy con Alejandro Sanz.

Son cosas que nos han pasado, que a lo mejor rompen un poco con algunas de las cosas que se hablan en las canciones y con algunas de las reflexiones que hemos hecho, precisamente en contra de ciertos eslóganes de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia. Igual que en la pregunta anterior sobre masculinidad, pienso que no está claro, pero creo que es parte del camino. O sea, vivir en esa contradicción de haber tenido la suerte de tener un proyecto que funcione y que salga adelante. Y, sin embargo, en alguna canción habernos quejado de la incertidumbre de tener veintitantos en el siglo XXI.

Por último, ¿cuáles son los nuevos retos del grupo después de haber tenido tanto éxito estos últimos meses?



Antonio: Buena pregunta.

Pepe: Si se puede, ganar dos Grammys.

José Ángel: Si nos pueden dar dos, estupendo. También queremos aprender a plantar cosas en casa. Hacer toda la gira que tenemos, que está sold out, y de las que tenemos muchas ganas porque nos encantan las salas. Y, desde luego, una vez hechas las tres Riviera –que también va a ser un reto, no sólo por estar a la altura sino por físicamente cumplir con todo y hacerlo tan especial con los invitados y las sorpresitas– ir a los Grammy a ver qué pasa. Porque hay que sobrevivir para llegar a los Grammy y hay que sobrevivir a los Grammy y ver qué impacto tiene el llevarte algo a casa o no llevártelo y luego seguir trabajando en cosas nuevas.

"El mayor reto de un artista es que su siguiente trabajo sea igual de inspirador que el anterior"

Dani: El mayor reto, creo que de cualquier artista, deben ser las canciones. Seguir haciendo canciones y eso en cualquier género y un artista de cualquier tipo: un músico, un pintor, un escultor o lo que sea. Su mayor reto tiene que ser que su siguiente trabajo sea igual de bueno que el anterior o, por lo menos, igual de inspirador. Y ahí debe estar, no en otra cosa.

Antonio: Y lo que siempre estamos diciendo es que, a pesar de lo grande que puede parecer lo que está pasando con la banda y lo rápido que va, lo que nos interesa es hacer las cosas bien para que la carrera sea larga y no algo efímero que se queda en un simple sueño que llega y hasta luego.