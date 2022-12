Arranca el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, ​​con la voluntad de desenmascarar las cúpulas de poder

Que la decimonovena edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona se inaugure este jueves 1 de diciembre con el documental Ithaka que habla de la historia de Julian Assange y la lucha por liberarlo no es casualidad. La película está dirigida por el hermano del periodista y activista, y en su estreno también estará presente Stella Morris.

La vinculación del festival con la familia de Assange viene de lejos. En 2012 el festival contó con la participación de gente de Wikileaks; en 2014 el propio Julian Assange inauguró el festival, y en 2020 lo hicieron un relator de la ONU y el padre de Julian Assange. "En 2020 lideramos la campaña y conseguimos que Ai Weiwei, Manu Chao, Alicia Castro y Noam Chomski enviaran vídeos pidiendo la liberación de Assange. Utilizamos el festival para liderar culturalmente la campaña, y la familia nos sigue eligiendo. Ahora hablar de Assange está de moda, pero durante mucho tiempo, muchos medios grandes han descartado el tema, y ​​ahora resulta que incluso los medios más importantes del mundo como The New York Times o Der Spiegel se suman a hablar del tema", explica Toni Navarro, director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona.

Navarro recuerda que se trata de un festival de la sociedad civil para la sociedad civil: "el festival lo que hace es abrir un espacio para que haya un debate social porque hay muchas cosas de que hablar. El festival crea un espacio que hace de centro de neurálgico del debate y del pensamiento crítico liderado por la cultura. Un espacio que no pertenece a ningún partido político, que pertenece a la sociedad civil, la gran perjudicada".

Pese a que se trata del festival de cine dedicado a los derechos humanos más antiguo del Estado español, los organizadores lamentan que les cuesta mucho salir adelante. Según Navarro, "no nos cuidan. Organizar el festival es igual de difícil ahora que cuando empezamos. Creo que antes era optativo pasar del tema, pero ahora quieras o no la realidad es la que es. Hay quien se intenta autoengañar, pero la biodiversidad está destruida y es la base, porque todo está relacionado…".

Toni Navarro, cineasta: "El objetivo es dar a la sociedad civil unos contenidos de calidad sobre derechos y libertades"

La programación del festival responde a la necesidad de ofrecer películas y documentales que no se encuentran en televisión, ni tampoco en grandes plataformas. "El objetivo es dar a la sociedad civil unos contenidos de calidad sobre derechos y libertades que nos atañen como sociedad, sin deformaciones, ni manipulaciones", como subraya Toni Navarro que también dirige el festival de cine de derechos humanos de Nueva York.

La propuesta del festival es diversa, y este año cuenta con una programación presencial formada por más de una cuarentena de títulos que serán proyectados del 1 al 10 de diciembre en los Cines Maldà de 18.00 a 22.00 horas. En cuanto a la programación online se podrán ver unos sesenta títulos a través del canal de Vimeo del festival en abierto.

Entre las películas y documentales, destaca el pase de En los márgenes. Con la presencia de su director Juan Diego Botto y de Angelines Díaz, la protagonista real de la historia interpretada por Penélope Cruz que intervendrá por videoconferencia.

Otro de los largometrajes que destacan es Theaters of war (''Teatros de Guerra') del director y profesor universitario Roger Stahl y en la que participa Oliver Stone. A la proyección le seguirá un coloquio donde nos hablará de cómo el aparato militar estadounidense ha manipulado miles de guiones de cine de Hollywood.

Como avanza Navarro: "Stahl es un profesor de universidad de medios audiovisuales, y el documental es como una tesis en la que llega a la conclusión con pruebas, que guiones de Hollywood -y no sólo de Hollywood-, han sido manipulados por los militares. El aparato militar estadounidense funciona como si fuera una dictadura de Corea del Norte, dicen que es la tierra de la libertad y en realidad los militares actúan como en cualquier dictadura, con un modelo de propaganda y de censura muy claro".

La guerra de Ucrania podría hacer pensar que la programación podría estar condicionada por el conflicto, pero no. "Nosotros como festival estamos en contra del consenso mediático belicista y en contra de la guerra mundial. Lo que nos gustaría es que sobre todo Europa, que está junto a Rusia, presionara para que se creen comisiones de paz y que se acabara la guerra inmediatamente, que se empezara a hablar de tratados de paz, por eso tenemos películas rusas y pelis ucranianas, y estamos en contra del bloqueo y de las instrucciones de no poner pelis de directores rusos. No olvidemos que lo que ocurre en los Estados Unidos nos hace temblar en el resto del mundo, y es necesario un poco más de conciencia crítica. Es importante que se acaben las cúpulas de poder y los gobiernos en las sombras, en todos los sentidos, y eso o es lo que defiende Julian Assange: la transparencia y la democracia, valores que están muy devaluados", sostiene Navarro.



Foro Internacional de Derechos Humanos

Para generar debate más allá del visionado de películas y documentales, el Festival va acompañado del Foro Internacional de Derechos Humanos, que se celebra entre los días 4 y 9 de diciembre de 12:00 h a 14:00 h en las Cotxeres de Sants. En esta edición, entre otros participará la activista Carine Kanimba, conocida por sobrevivir al genocidio de Ruanda gracias a su padre adoptivo, Paul Rusesabagina. Una historia que recoge la película Hotel Ruanda del director Terry George (2004) nominada al Oscar.

Paul Rusesabagina, protagonista de la película, se encuentra actualmente encarcelado y su hija apela a la solidaridad internacional para su liberación. De hecho, desde el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona le han financiado un billete para poder ir a la Casa Blanca y pedir desde allí la liberación de su padre. Detalle que reafirma la dimensión internacional del festival y su compromiso con los derechos humanos.



Toda la información sobre la programación se puede encontrar en la página web del festival y en sus redes sociales.