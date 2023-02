'As Bestas' devora los Premios Goya y gana nueve estatuillas

Nada como un francés de enemigo para unir esta España tan fragmentada. As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, se ha proclamado la gran triunfadora de los Premios Goya 2023 al lograr nueve premios, incluidos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original. Para sorpresa de todos, Alcarràs, Oso de Oro en Berlín, no logró ni un solo reconocimiento de entre todas sus nominaciones. Cinco Lobitos, en cambio, logró tres.

La otra gran vencedora de la noche fue Modelo 77, que gracias a sus premios en el apartado técnico fue capaz de sumar cinco premios. Argentina, 1985, que aspira al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, recibió el Goya a Mejor Película Iberoamericana.

La defensa de la sanidad pública, el reconocimiento de los fallecidos Carlos Saura y Agustí Villaronga y las congratulaciones por esta hornada de películas tan exitosas fueron los momentos clave de la noche, en la que Sorogoyen recibió su segundo Goya a Mejor Dirección para sumar cuatro en total entre todas las categorías. En Los Márgenes, como Alcarràs, no logró ninguno de los premios a los que aspiraba.



"Siempre he querido matar a un francés", decía Luis Zahera al recoger su esperado Goya a Mejor Actor de Reparto, el segundo de su carrera. La gala sirvió para confirmar a Alauda Ruiz de Azúa como promesa del cine español tras su estatuilla a Mejor Dirección Novel, que dio a Leiva su —también— segundo Goya, esta vez junto a Joaquín Sabina, gracias a la canción Sintiéndolo mucho, del documental de Fernando León de Aranoa.



Telmo Irureta, aquejado de una parálisis cerebral, alzó la voz por un cine más inclusivo al recibir el Goya al mejor actor revelación y Laura Galán, Goya a la mejor revelación por Cerdita se lo dedicó a quienes sufren acoso como su personaje. El frances protagonista de As Bestas, Denis Ménochet, dio las sorpresa al superar a Javier Gutierrez como Mejor Actor. Laia Costa, en cambio, no sorprendió a nadie al ganar el de Mejor Actriz. Su madre en la ficción, Susi Sánchez, también se llevó el de Mejor Actriz de Reparto, galardón que recibió a la vez que pronunciaba un discurso sobre la igualdad en el que llamaba a los hombres a no luchar contra las mujeres y sumarse a la causa feminista.



La gala arrancó con la entrega póstuma del Goya de Honor a Carlos Saura, que han recogido su pareja, Eulalia Ramón, acompañada por dos de los hijos del director, Antonio y Anna Saura, de manos de Carmen Maura, protagonista de ¡Ay Carmela!.

El homenaje a Saura, fallecido ayer a los 91 años, ha estado muy presente desde el primer minuto de la gala y en la alfombra roja y hasta Juliette Binoche tarareó la canción Porque te vas de Jeanette, en un guiño a la banda sonora de la película Cría cuervos.