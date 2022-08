Ashton Kutcher revela que tuvo una vasculitis que casi le deja ciego y sordo

El actor estadounidense Ashton Kutcher ha confirmado que durante todo un año ha estado luchando contra la vasculitis, una enfermedad rara que le afectó a la vista y le dejó prácticamente sordo. El propio intérprete ha confirmado en sus redes sociales que fue hace casi tres años cuando comenzó a padecer esta enfermedad. No obstante, también ha querido recalcar que ya se encuentra recuperado al 100%, con ganas de continuar con sus proyectos.

Las declaraciones de Kutcher han llegado justo después de que el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebrities publicara esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, un programa de National Geographic, donde participa el protagonista de Sin Compromiso.

"Hará más de dos años ya, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio", revela el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.



La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos. El actor se siente afortunado de estar vivo, a pesar de la experiencia.