De Córdoba a Nueva York: la cantaora María José Llergo arrasa en todas las latitudes

En el marco del Festival Internacional de Verano de El Escorial, María José Llergo presenta su último álbum, Sanación, donde la tradición del flamenco se mezcla con elementos vanguardistas de la música electrónica. El resultado es una síntesis impactante entre pasado y presente tanto a nivel musical como a nivel temático, puesto que la biografía de la artista sirve en este caso a crear un flamenco que ella misma define como "mántrico".

"Es como entrar en un mundo en el que no existen los problemas", explica María José Llergo a Público. "Con la ayuda de la electrónica consigo crear esa atmósfera que prácticamente me hace meditar, y eso para mí es el significado de la música: estar en un lugar seguro donde nada me puede pasar y donde yo controlo lo que canto, a quien lo canto y cómo lo canto".

Fotografía de María José Llergo, que lanza su último álbum 'Sanción'. — Sharon López

Con solo 24 años, la cordobesa ganó el Goya de la última edición a Mejor Canción Original compuesta e interpretada para la película Mediterráneo, que cuenta de la tragedia de miles y miles de personas que arriesgan su vida surcando el mar para huir de hambruna, pobreza y guerra. "Me conmueve mucho cantar sobre el Mediterráneo", confiesa la cantante. "Me parece horrible lo que está pasando en pleno siglo XXI y me da muchísima pena que como humanidad no seamos capaces de poner freno a todo esto".

No es la primera vez que María José Llergo se acerca a ciertas problemáticas sociales. Por un lado, los dos temas Nana del Mediterráneo y Te espero el mar –la canción que ganó el Goya– alumbran las vicisitudes de la inmigración, sobre todo africana, desde una mirada que intenta dar visibilidad al drama. Es cierto también, que otros temas emblemáticos, como Me miras pero no me ves, denuncian la invisibilidad de algunos colectivos sociales. Y no es una coincidencia, la artista admitió hace poco haber sufrido bullying durante diez años en el colegio, donde la llamaban a menudo negra y gitana.

Así que desde pequeña María José Llergo buscó refugio en la música, estudió durante diez años en el conservatorio, primero violín y luego le concedieron una beca de canto, hasta llegar a ganar un Goya y a ser elegida por Spotify como artista Equal. Durante un mes su rostro ocupó uno de los cárteles de mayor tamaño de Nueva York en Times Square. La campaña lanzada por Spotify intenta dar visibilidad a las artistas mujeres, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la industria musical.

"Las cosas poco a poco van cambiando", nos comenta María José, "pero todavía queda mucho por hacer. Hay una minoría de puestos directivos ocupados por mujeres frente a los puestos directivos ocupados por hombres". Al otro lado del teléfono, su voz pausada parece la de una niña dulce y sensible, y es fácil imaginar cómo debe ser escucharla cuando canta, como si las notas fueran miel que abrazasen el alma.



Alma gitana

Pero más allá del tono de voz, la joven cordobesa demuestra una vivacidad creativa que tiene mucho que ver con sus raíces y con ser andaluza. "En mis canciones todo es de mi tierra y de mi gente, y mientras más pasa el tiempo más hablo de ello, son mi máxima inspiración, mi máxima fuente de belleza, lo son todo".

Con su arte, María José Llergo celebra la fuerte esencia liberatoria de la música flamenca, y a la vez rinde homenaje a un pueblo entero, donde gitanos, árabes, judíos y musulmanes se mezclan para dejar un legado imprescindible: un legado de historia, de cante y baile. "El pueblo más precursor del flamenco ha sido el pueblo gitano, que ha convivido también con el pueblo andaluz, Andalucía es gitana prácticamente, es una mezcla de sangres, es la riqueza de mi tierra que tiene tanta historia como diversidad", afirma.

Y cuando habla de uno de sus principales referentes en la música, a menudo se refiere a su abuelo: "Mi abuelo me enseñó a cantar, pero a cantar siendo libre, no a cantar lo que otros quisieran, me enseñó a ser dueña de mi voz, y me dijo desde pequeña: María José, canta, cobra, pero no te vendas. Es un alegato de libertad que me ha guiado siempre".

El flamenco es para María José un grito liberatorio contra el racismo y el antigitanismo que sufrió en el colegio, y pese a no tener orígenes gitanos siempre ha defendido en sus canciones su cultura y tradición: "A mí me decían gitana y negra como si fueran insultos, pues lógicamente no lo son. Yo lo que intento es dignificar estos términos para que dejen de usarse de forma peyorativa, cuando son identidades igual de respetables que cualquier otra. Es algo que ha hecho también el pueblo andaluz durante toda su historia: cantar sus penas, cantar sus alegrías y de eso ha nacido un arte milenario como es el flamenco".