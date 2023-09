La asociación de escritores critica la retirada del nombre de Almudena Grandes de la biblioteca de La Rioja

La Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) ha criticado que el Gobierno de La Rioja haya tomado la "insólita" decisión "injustificada" de retirar el nombre de Almudena Grandes de la mayor biblioteca pública de la región.

Para la entidad, despojar a un autor de un reconocimiento es "una decisión agresiva" que no puede entender "sin que existan motivos de mucho peso", que, a su juicio, "no se dan en el presente caso". En este sentido, resalta que "los argumentos basados en supuestos errores de procedimiento utilizados por el gobierno riojano no justifican en absoluto la decisión".

A finales de 2021, el anterior Gobierno regional (PSOE-Podemos) decidió poner este nombre a la biblioteca autonómica como homenaje a la autora madrileña, fallecida poco antes, que tenía orígenes familiares en la región. Ahora, el Ejecutivo del PP quiere retirarlo.

Este acto tiene lugar tras la sucesión de, según apunta ACE, "preocupantes iniciativas" producidas en los últimos meses en distintos puntos del país, especialmente tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, que considera "inaceptables" en democracia y que, a su juicio, "han supuesto un paso atrás en el respeto a un principio constitucional como la libertad de expresión y de creación artística y cultural".

Estas iniciativas, según recuerda la asociación, "han afectado no solo a creadores actuales, sino a grandes nombres de la literatura universal como Virginia Woolf, Teresa de Ávila, Lope de Vega o Miguel Hernández, entre otros".

Por ello, ACE reclama al Gobierno de La Rioja que "rectifique" la decisión tomada y "devuelva el honor concedido a una escritora de total consenso literario", galardonada con un Premio Nacional.

Miquel Iceta ha declarado su indignación

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes "indignado por la noticia que llega desde La Rioja", en referencia a la retirada del nombre de Almudena Grandes.

"Recuerdo el poema Dedicatoria en el que Luis García Montero proclama su amor por Almudena Grandes: "Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí,/que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte", ha escrito Iceta en redes sociales.

El responsable de Cultura del Gobierno regional, José Luis Pérez, argumentó al anunciarlo que fue una "decisión arbitraria" del anterior Ejecutivo de izquierda y un "homenaje mal ejecutado".

Este viernes, el portavoz del Gobierno riojano (PP), Alfonso Domínguez, ha justificado la retirada en un informe del director de la biblioteca que propone un cambio de nombre.

"Pura venganza y rencor", denunció este jueves la responsable del partido socialista PSOE en esta región, Concha Andreu, que presidía el Gobierno regional cuando en 2021 se dio el nombre de la escritora a esta biblioteca pública en la ciudad de Logroño.