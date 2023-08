El PP retira el nombre de Almudena Grandes de la mayor biblioteca de La Rioja

El nuevo Gobierno de La Rioja, en manos del PP, ha anunciado que cambiará el nombre de la biblioteca más importante de la comunidad, bautizada en 2021 como Almudena Grandes y ubicada en Logroño.

La decisión fue avanzada el miércoles por el consejero de Cultura, Luis Pérez Pastor, en una entrevista en Onde Cero. Justificaba esta medida en que se trata de un "homenaje mal ejecutado" y añadía que las "bibliotecas provinciales se llaman Biblioteca de... Nada más". El Ejecutivo regional ya ha comenzado los trámites y se espera la retirada del nombre de la autora madrileña para "las próximas fechas".

"Pura venganza y rencor"

El anterior Gobierno riojano, presidido por la socialista Concha Andreu, puso este nombre a la biblioteca en 2021, tras una decisión aprobada por Consejo de Gobierno. Este jueves, Andreu ha lamentado la decisión del nuevo Ejecutivo y ha mostrado su "tristeza enrome" ante lo que considera "pura venganza y rencor" del PP regional.

PSOE: "¿En qué beneficia a los riojanos quitar el nombre? En nada"?

"¿En qué beneficia a los riojanos quitar el nombre? En nada", ha subrayado la expresidenta, que ha recordado el acto de formalización del nombre, al que asistió "feliz" la familia de la escritora madrileña y su marido, el poeta Luis García Montero, cuyo bisabuelo era de Soto en Cameros (La Rioja), localidad que Grandes visitó hace unos años.

El Ejecutivo del PSOE puso el nombre de Almudena Grandes a la biblioteca de Logroño como "un homenaje por su producción literaria y por su compromiso con las personas que no tienen voz y con la memoria democrática de nuestro país".

"Ese rencor y esta venganza no se sabe dónde va a llegar. La Rioja, desde luego, no se merece este Gobierno ni estas actitudes", ha añadido Andreu, actual senadora del PSOE. Sin embargo, para el nuevo consejero de Cultura, "no era lo más adecuado, y su vinculación con la biblioteca no era más allá de la decisión arbitraria de darle ese nombre", dijo en la entrevista.

"El mejor homenaje que se le puede hacer es leerla", sostuvo Pérez Pastor, quien fue profesor de Literatura. Para él, Almudena Grandes "es la Benito Pérez Galdós de esta época", pero "pero hay que calibrar bien los homenajes", insistió.