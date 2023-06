Las cinco canciones con las que reivindicar el Orgullo

Fiestas, música, danza y banderas de colores adornarán las calles de cientos de lugares a lo largo de esta semana para celebrar las fiestas del Orgullo LGTBIQ+. Uno de los grandes acontecimientos del verano en España que conmemora los disturbios de Stonewall, un hito en la lucha por los derechos del colectivo.

Como cada año, conciertos, charangas y desfiles tendrán lugar en Madrid, así como en otras ciudades. Festejos que irán acompañados de canciones que se han convertido en auténticos himnos del colectivo.

En Público hemos seleccionado cinco de estos grandes éxitos musicales que podréis disfrutar durante los próximos días, aunque estamos seguros de que cientos de ellos se nos han quedado en el tintero.

'Born This Way'

Con este conocido tema, la estadounidense Lady Gaga canta a la autoaceptación, al amor propio y al estar orgulloso de ser uno mismo. Un mensaje que, acompañado de sus arriesgados estilismos y de un ritmo embriagador, ha calado hondo en su público.

Gaga se ha erigido como uno de los iconos del colectivo LGTBIQ+ desde sus inicios. Además de Born This Way (2011), la artista también cuenta con su canción Rain on Me (2010) en colaboración con Ariana Grande, otro de los grandes hits que sonarán durante el Orgullo.

'I Want To Break Free'

De una canción más actual a un tema de los años 80 que sigue levantando a todo el mundo de sus asientos. El I Want to Break Free (1984) de Queen es uno de los temas indiscutibles en estas fechas.

Con su maestría y talento, esta banda británica se ha convertido en un icono del movimiento LGTBIQ+. En este tema la voz de Freddy Mercury canta a la liberación y en su video musical los integrantes del grupo rompen con estereotipos propios de la masculinidad.

'A quién le importa'

En el repertorio nacional también contamos con cantantes y grupos muy sonados durante las celebraciones del Orgullo. De entre ellos, Alaska y Dinarama destacan con su A quién le importa (1986), una canción que habla de ser uno mismo y en no pensar en el qué dirán.

"Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré", unas letras que despiertan deseos de expresar quiénes somos y de sentirnos orgullosos de aquello que nos representa.

'Y.M.C.A'

Poca gente hay que no sepa como bailar este tema de los Village People. Con que empiecen a sonar los primeros acordes de Y.M.C.A. (1978) la fiesta está prácticamente asegurada.

Con una estética rompedora y paródica, este tema pronto comenzó a relacionarse con el colectivo, aunque este no es el único título del grupo representativo del Orgullo, ya que cuentan con su éxito Macho Man.

'Vogue'

No podíamos cerrar esta lista sin incluir a Madonna en ella, a sabiendas de que muchos títulos y artistas se han quedado atrás. Judy Garland con Somewhere Over the Rainbow (1939); Mónica Naranjo y su Sobreviviré (2000); George Michael con Freedom! 90' (1990)... y muchos más.

De la reina del pop, su canción más representativa del colectivo LGTBIQ+ quizás sea Vogue (1990). Este tema dio visibilidad al voguing, un estilo de baile originado entono a la década de los 80 propio de la cultura ball del Harlem.